Un substitut du sucre lié à une augmentation des risques d’AVC et d’infarctus

Le xylitol, un additif végétal largement utilisé dans les aliments et les produits en tant que substitut au sucre, peut s'avérer nocif en excès. Selon les recherches de la Cleveland Clinic, une consommation élevée pourrait causer un AVC ou une crise cardiaque. Mais alors, comment se protéger de telles complications de santé ?

Tl;dr Le xylitol, substitut du sucre, pourrait augmenter le risque d’AVC et de crises cardiaques.

Le Dr Stanley Hazen souligne la nécessité d’étudier plus avant les édulcorants.

Les recherches montrent une association, aucun lien direct n’a été prouvé.

Les scientifiques recommandent une consultation médicale pour des conseils alimentaires personnalisés.

Le xylitol sous la loupe

Répandu dans l’alimentation courante, le xylitol est généralement apprécié pour son goût sucré. Pourtant, cette molécule, également connue sous le nom de “sucre de bouleau”, est nouvellement mise en cause par une étude américaine qui la relie à un risque accru de troubles cardiovasculaires.

Des édulcorants à risques

“Pour combattre l’obésité ou le diabète, on nous recommande d’utiliser les édulcorants artificiels et les alcools de sucre, tel que le xylitol. Mais nous devrions être plus prudents”, prévient le Dr Stanley Hazen, président des sciences cardiovasculaires au Lerner Research Institute de la clinique de Cleveland.

Ce n’est pas la première fois que le xylitol est accusé : “des niveaux élevés de xylitol peuvent favoriser la formation de caillots sanguins”.

Un lien à confirmer

Cependant, cette étude ne fait que suggérer une association entre un apport élevé en xylitol et la survenue d’accidents cardiovasculaires. Aucune preuve directe n’existe. Le Dr Hazen insiste : “Cela ne signifie pas qu’il faille jeter son dentifrice s’il contient du xylitol”.

Il ajoute qu’il est important d’être conscient d’une possible augmentation du risque, surtout en cas de consommation importante de produits riche en xylitol.

Appel à la prudence

Face à la nécessité d’une analyse plus approfondie des édulcorants, les chercheurs invitent à une consommation modérée et conseillent aux personnes concernée de prendre conseil auprès d’un professionnel de la santé pour une alimentation saine. Ce substitut de sucre n’est peut-être pas aussi innocent qu’il paraît…