L’OMS alerte : éliminer le sucre pourrait protéger 2,5 milliards de personnes d’une maladie majeure

Selon l’Organisation mondiale de la santé, éliminer le sucre de l’alimentation pourrait permettre de protéger 2,5 milliards de personnes contre une maladie majeure, soulignant ainsi l’ampleur du risque sanitaire lié à la consommation excessive de sucre.

Tl;dr Le sucre est la cause majeure des caries dentaires.

L’OMS préconise de réduire fortement la consommation de sucres libres.

La prévention passe par hygiène dentaire et politiques publiques.

Le sucre, ennemi public n°1 pour la santé dentaire

Derrière une apparente banalité, le sucre se cache dans bon nombre de produits du quotidien, des sodas aux céréales du matin, en passant par des aliments faussement sains. Or, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), c’est bien lui qui alimente l’épidémie silencieuse des caries dentaires, une pathologie qui affecte plus de 2,5 milliards de personnes à travers le monde. L’agence onusienne tire aujourd’hui la sonnette d’alarme : il est urgent de repenser nos habitudes alimentaires si nous voulons enrayer ce fléau.

Caries : comprendre un mal insidieux

On a parfois tendance à sous-estimer les caries, assimilées à un simple souci esthétique. Pourtant, elles représentent un véritable processus pathologique : lorsque les bactéries présentes dans la plaque dentaire décomposent les sucres consommés, elles libèrent des acides qui attaquent progressivement l’émail protecteur de la dent. Ce cycle invisible débute souvent par une légère sensibilité et peut évoluer vers des douleurs aiguës, des infections ou même une perte totale de dents. À terme, manger, parler ou dormir devient compliqué — et c’est toute la qualité de vie qui en pâtit.

La responsabilité des sucres « libres »

Pour l’OMS, pas de doute : ce sont principalement les sucres libres, ajoutés lors de la transformation industrielle ou naturellement présents dans le miel et les jus de fruits, qui posent problème. Le constat est sans appel : plus notre alimentation en contient, plus le risque grimpe. C’est pourquoi l’organisation recommande expressément de ne pas dépasser 10 % — et idéalement 5 % — des apports caloriques quotidiens sous forme de sucres libres pour espérer réduire significativement le risque tout au long de la vie.

Sucres cachés et solutions à grande échelle

Nombreux sont ceux qui ignorent encore que sauces industrielles, snacks emballés ou barres dites « santé » dissimulent, eux aussi, du sucre en abondance. Pour aider chacun à y voir plus clair et agir efficacement contre les caries (et autres maux liés comme l’obésité ou le diabète), l’OMS encourage une approche globale :

Diminution volontaire du sucre consommé

Brossage régulier avec un dentifrice fluoré et utilisation du fil dentaire

Mise en place de politiques publiques : taxation des boissons sucrées et reformulation industrielle

Pour freiner durablement ce problème largement évitable, il faudra donc conjuguer vigilance individuelle et actions collectives ambitieuses.