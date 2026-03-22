Une décennie de lacunes dans la prévention révélée par l’épidémie de méningite au Royaume-Uni

La récente flambée de méningite au Royaume-Uni met en lumière une insuffisance persistante dans la prévention de la maladie, révélant que des lacunes dans les mesures de protection subsistent depuis dix ans, malgré les alertes répétées des experts sanitaires.

Tl;dr Pas de vaccination systématique des étudiants contre la méningite B.

Le risque universitaire n’a pas été pleinement intégré à la politique vaccinale.

L’accès au vaccin dépend largement des moyens financiers.

Université de Kent : l’ombre persistante de la méningite B

Face à la récente flambée de méningite B sur le campus de l’Université du Kent, le débat sur la stratégie vaccinale britannique se rouvre avec acuité. Deux jeunes sont décédés, et une vingtaine d’étudiants reçoivent actuellement un traitement après avoir contracté cette maladie infectieuse grave. Ce drame met en lumière une réalité : les jeunes adultes qui fréquentent aujourd’hui les universités britanniques n’ont jamais bénéficié d’une protection systématique contre ce type spécifique de méningite.

Un choix politique contesté

Pourtant, depuis 2015, le vaccin Bexsero, conçu pour protéger contre le groupe B du méningocoque, fait partie du calendrier vaccinal national – mais uniquement pour les nourrissons. Aucun programme de rattrapage n’a concerné les générations précédentes. Ainsi, chaque étudiant né avant juillet 2015 a franchi les portes de l’université sans être immunisé par défaut. Pourquoi cette restriction ? Le Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), organe consultatif du gouvernement, a jugé que l’intérêt collectif ne justifiait pas un élargissement : contrairement à d’autres vaccins, Bexsero protège uniquement l’individu vacciné et ne crée pas d’immunité collective. L’effet « barrière » reste absent ; seul le bénéficiaire direct est protégé.

Risques accrus en milieu étudiant

Or, la vie universitaire concentre tous les facteurs favorisant la transmission : promiscuité des résidences, soirées étudiantes ou échanges rapprochés lors des événements de rentrée. Des études menées au Royaume-Uni et aux États-Unis montrent que le taux de portage bactérien grimpe rapidement dès la première semaine sur le campus – passant parfois de 7% à plus de 23%. Les étudiants en première année logeant en résidence courent jusqu’à douze fois plus de risques que leurs pairs du même âge vivant hors campus. Ce lien entre universités et hausse des cas est connu depuis longtemps ; il interroge aujourd’hui la pertinence des choix faits il y a près d’une décennie.

Inégalités d’accès et coût réel pour la société

Dans ce contexte, seuls les parents pouvant assumer un coût élevé – plus de 220 £ pour une série complète en pharmacie – ont pu faire vacciner leurs enfants à titre privé. Comme l’a souligné un expert en santé publique de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cette réalité instaure une inégalité : ceux qui n’ont pas les moyens restent exposés. Depuis l’épisode du Kent, certaines chaînes comme Superdrug constatent une explosion des demandes privées.

Alors que les autorités sanitaires multiplient actuellement distributions massives d’antibiotiques et campagnes ciblées dans les résidences étudiantes, le coût global – humain et financier – s’accroît. Une analyse publiée dans Value in Health suggère même qu’en intégrant toutes les conséquences à long terme (soins continus, pertes économiques), le rapport coût-bénéfice penche désormais pour un élargissement du programme vaccinal.

L’actuel ministre de la Santé, Wes Streeting, a annoncé vouloir solliciter à nouveau l’avis du JCVI sur ce sujet sensible. Mais pour l’heure, il faudra attendre 2033 avant que les premières cohortes vaccinées bébé accèdent aux bancs universitaires — sauf si la politique évolue enfin.