Une étude alerte sur la résistance croissante aux antibiotiques d’un ancien agent pathogène mortel

Une étude récente alerte sur la montée rapide de la résistance aux antibiotiques d'une bactérie ancienne et mortelle. Cette évolution préoccupante complique les traitements et représente une menace croissante pour la santé publique mondiale.

Tl;dr Typhoïde multirésistante progresse et menace la santé mondiale.

Les vaccins sont cruciaux face à l’échec des antibiotiques.

Urgence à élargir prévention et recherche de nouveaux traitements.

Une résistance en expansion préoccupante

Qui se souvient encore que la fièvre typhoïde demeure, aujourd’hui, une véritable menace ? En Occident, le souvenir semble lointain. Pourtant, le fléau n’a pas disparu. Loin de là. Depuis plusieurs années, la bactérie Salmonella enterica serovar Typhi — ou S. Typhi — affiche une capacité inquiétante à déjouer les traitements grâce à une multirésistance aux antibiotiques. Publiée en 2022, une étude internationale a mis en lumière cette évolution alarmante : parmi plus de 3 400 souches collectées au Népal, au Bangladesh, au Pakistan et en Inde entre 2014 et 2019, les chercheurs ont observé une domination progressive des souches dites « XDR » (extensively drug-resistant).

Des traitements de plus en plus inefficaces

Jusqu’ici, seule la famille des antibiotiques permettait d’enrayer la maladie. Mais le tableau s’assombrit : après avoir résisté aux médicaments de première ligne comme l’ampicilline ou le chloramphénicol, ces souches se montrent aussi insensibles aux molécules plus récentes telles que les fluoroquinolones ou les céphalosporines de troisième génération. Il n’est désormais plus qu’un antibiotique oral efficace – l’azithromycine – dont la résistance gagne du terrain elle aussi. Si ce rempart cède à son tour, l’efficacité de tous les traitements oraux serait alors compromise.

Pour mieux comprendre l’ampleur du problème :

XDR Typhi se propage hors d’Asie du Sud ; près de 200 cas internationaux recensés depuis 1990.

L’Europe et l’Amérique du Nord ne sont pas épargnées : Royaume-Uni, États-Unis ou Canada ont déjà identifié des cas importés.

L’urgence d’une stratégie vaccinale globale

Face à cette course contre-la-montre, certains pays comme le Pakistan montrent la voie avec l’intégration systématique du vaccin antityphoïdique dans leur programme national. De récents travaux menés en Inde suggèrent qu’une vaccination ciblée chez les enfants pourrait prévenir jusqu’à 36 % des cas urbains et autant de décès. La World Health Organization, qui a déjà homologué quatre vaccins conjugués contre la typhoïde selon les dernières données du CDC (avril 2025), encourage leur adoption large dans les régions où la maladie sévit.

Santé mondiale : un enjeu urgent et transversal

Même si l’Asie du Sud, principal foyer mondial (70 % des cas), reste sous pression, l’expérience récente du COVID-19 a prouvé combien nos sociétés sont vulnérables aux flambées infectieuses mondialisées. Pour éviter une nouvelle crise sanitaire planétaire due à la typhoïde résistante, experts et chercheurs insistent sur deux fronts majeurs : intensifier la couverture vaccinale et relancer d’urgence l’innovation pharmaceutique. Car si rien n’est fait rapidement… nous pourrions nous retrouver démunis face à cet « ancien tueur » redevenu contemporain.

Enfin, rappelons-le : selon les spécialistes cités dans cette étude marquante publiée par Stanford University, « la rapidité d’apparition et de dissémination des souches hautement résistantes constitue un signal d’alarme pour renforcer massivement les mesures de prévention dans tous les pays exposés au risque accru d’antibiorésistance. »