Une étude révèle le lien entre aliments ultra-transformés et cancer intestinal

Une étude dévoile le lien alarmant entre les aliments ultra-transformés et l'augmentation du risque de cancer du côlon.

Tl;dr Le cancer colorectal lié à l’inflammation chronique et à une alimentation ultra-transformée.

Le déséquilibre entre inflammation et résolution du système immunitaire favorise la croissance tumorale.

Les aliments non transformés riches en oméga-3 pourraient aider à rétablir cet équilibre.

Le lien entre le cancer colorectal et l’alimentation

Le cancer colorectal, caractérisé par ses tumeurs typiques, est favorisé par une inflammation chronique. De nouvelles recherches suggèrent un lien entre ce type de cancer et un régime alimentaire riche en aliments ultra-transformés et en huiles malsaines.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus courant dans le monde et la deuxième cause de décès par cancer. Bien que la majorité des cas concernent des personnes de plus de 50 ans, on observe une augmentation des diagnostics chez les plus jeunes.

L’inflammation chronique : un terreau fertile pour le cancer

Dans le cas du cancer colorectal, les processus d’inflammation et de résolution de l’organisme sont perturbés. Ces mécanismes, qui servent normalement à mobiliser les cellules pour lutter contre une menace ou à leur signifier quand se retirer, sont déséquilibrés. Cela entraîne une suppression du système immunitaire et une prolifération cellulaire excessive.

Timothy Yeatman, professeur de chirurgie à l’Université de South Florida (USF), souligne : « Il est bien connu que les patients ayant une alimentation malsaine présentent une inflammation accrue dans leur organisme. Nous constatons maintenant cette inflammation dans les tumeurs elles-mêmes, et le cancer est comme une plaie chronique qui ne guérit pas ».

Aliments ultra-transformés : un facteur aggravant

Lorsque l’organisme lutte contre une tumeur persistante, il est logique de ne pas ajouter d’huile sur le feu en consommant des aliments ultra-transformés qui peuvent enflammer même les intestins sains.

Les aliments hautement transformés, courants dans un régime occidental, sont dépourvus des lipides et des fibres qui équilibreraient l’excès d’acides gras oméga-6. Cette nouvelle étude nous rapproche de la compréhension du lien entre un régime riche en acides gras oméga-6 et l’inflammation chronique et le cancer colorectal.

Une alimentation équilibrée pour lutter contre le cancer

La restauration de cet équilibre en encourageant les patients à manger des aliments sains, non transformés et riches en acides gras oméga-3 pourrait offrir à leur organisme un soulagement bien nécessaire de l’inflammation chronique qui alimente leurs tumeurs.