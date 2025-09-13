Une étude révèle que le vol spatial accélère le vieillissement des cellules souches humaines

Une étude récente révèle que l’exposition à l’environnement spatial accélère le vieillissement des cellules souches humaines. Cette découverte soulève des questions sur les effets à long terme des vols spatiaux sur la santé humaine et les défis pour l’exploration spatiale.

Tl;dr Le voyage spatial accélère le vieillissement cellulaire humain.

Des dommages à l’ADN et aux télomères sont observés.

Certains effets sont réversibles au retour sur Terre.

Vieillissement accéléré : l’impact du voyage spatial sur nos cellules

L’exploration spatiale fascine, mais ses effets sur le corps humain demeurent une source d’interrogations. Une récente étude menée par l’équipe de la biochimiste Jessica Pham, à l’Université de Californie à San Diego, met en lumière une réalité troublante : les rigueurs du séjour en orbite basse pourraient bien intensifier des mécanismes cellulaires liés au vieillissement.

Des cellules sous pression dans l’espace

Au fil des années, les chercheurs ont progressé dans la compréhension des effets physiologiques du vol spatial, même si nombre de zones d’ombre subsistent. Pour cette expérience, un système innovant – le bioreacteur – a permis de cultiver et surveiller des cellules souches hématopoïétiques humaines (HSPC) dans les conditions de microgravité à bord de missions de ravitaillement SpaceX vers la Station spatiale internationale. Ces cellules jouent un rôle clé dans la production et le renouvellement du sang.

L’analyse révèle que, placées entre 32 et 45 jours en orbite, ces HSPC présentent plusieurs modifications notables :

Diminution de la capacité à produire de nouvelles cellules saines

Agrandissement des dommages à l’ADN

Raccourcissement marqué des télomères, ces « capuchons » protecteurs des chromosomes dont la longueur est corrélée au vieillissement cellulaire.

L’épreuve moléculaire du cosmos

Selon la médecin Catriona Jamieson, toujours à San Diego, « L’espace représente le test ultime pour notre organisme ». L’exposition aux facteurs stressants tels que la microgravité ou le rayonnement cosmique galactique favorise non seulement une inflammation chronique, mais peut aussi provoquer l’éveil du « génome noir » – ce qu’on appelait autrefois « junk DNA » – habituellement silencieux. Cette désinhibition pourrait altérer les défenses immunitaires.

Un fait marquant émerge néanmoins : tout n’est pas irréversible. Lorsque les cellules reviennent sur Terre et sont exposées à un environnement sain (notamment une moelle osseuse jeune), certaines altérations s’atténuent. Ce constat ouvre la porte à d’éventuelles stratégies thérapeutiques pour atténuer les effets délétères d’un séjour prolongé dans l’espace.

Vers une nouvelle compréhension du vieillissement humain

Ces travaux ne concernent pas que les astronautes ou le secteur émergent du tourisme spatial. Les modèles développés grâce à ces vols courts pourraient servir de référence pour étudier le processus naturel du vieillissement chez l’humain et des pathologies comme le cancer. Les enjeux sont considérables alors que s’ouvre une nouvelle page de recherche en orbite terrestre.