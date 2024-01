Une hygiène buccale rigoureuse pourrait prévenir certaines maladies

Selon une étude, en prenant soin de tous les micro-organismes de notre bouche, on pourrait prévenir l'émergence de certaines maladies, y compris Alzheimer. N'est-ce pas une raison supplémentaire pour ne pas négliger notre hygiène bucco-dentaire?

Tl;dr Une bonne hygiène buccale pourrait réduire le risque de certaines maladies, y compris Alzheimer.

Les microbiomes buccaux négligés peuvent causer des problèmes de santé graves.

Des traitements et des vaccins sont disponibles pour contrer les microbes problématiques.

Des chercheurs envisagent d’utiliser le microbiome buccal de nos ancêtres pour améliorer notre santé.

Hygiène buccale : un rempart contre les maladies ?

Une étude récente, relayée par le New Scientist, suggère qu’une bonne hygiène buccale pourrait être une clé pour prévenir certaines maladies, y compris Alzheimer. L’idée ne repose pas sur une dentition parfaite, mais plutôt sur le soin apporté aux microbiomes, ces micro-organismes tels que bactéries, virus ou champignons présents dans notre bouche.

Les dangers des microbiomes buccaux négligés

Une cavité buccale mal entretenue peut permettre aux mauvaises bactéries de se répandre dans tout le corps, provoquant des problèmes de santé allant des maladies cardiovasculaires aux cancers, et jusqu’à la maladie d’Alzheimer. Si une bonne hygiène buccale ne garantit pas une éradication totale des risques, elle contribue au moins à les diminuer. Grâce aux avancées dans le séquençage ADN, les scientifiques peuvent désormais identifier chaque espèce présente dans la bouche et déterminer les problèmes de santé potentiels qu’ils peuvent causer.

Une fois les microbes problématiques identifiés, il est possible d’adopter des comportements adaptés pour réduire les risques de maladies. Les dentistes peuvent prescrire des traitements à base d’antibiotiques en cas de suspicion d’infection, et procéder à des nettoyages en profondeur, des chirurgies ou des extractions dentaires si nécessaire. Des vaccins sont également en développement pour neutraliser les enzymes produites par la bactérie Porphyromonas gingivalis.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une technique innovante à l’étude

Par ailleurs, certains chercheurs envisagent une solution encore plus audacieuse : remplacer notre microbiome buccal par celui de nos ancêtres, supposé plus sain. Cependant, cette technique nécessite encore beaucoup d’études et de prudence, comme le souligne l’anthropologue Laura Weyrich : « nous ne savons pas ce qu’il se passera si nous prenons des microbes qui vivaient dans la bouche de nos ancêtres et que nous les plaçons dans une bouche moderne ».