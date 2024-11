Une mauvaise posture corporelle peut-elle être cause de prise de poids ?

Est-ce qu'une mauvaise posture pourrait être la cause de votre prise de poids ?

Tl;dr Une mauvaise posture peut perturber nos fonctions internes et provoquer une prise de poids.

Elle peut affecter la digestion, le métabolisme et l’activité physique.

Elle peut également augmenter le stress et favoriser l’alimentation émotionnelle.

La posture : un facteur méconnu de santé

La posture est souvent perçue comme un simple enjeu esthétique. Toutefois, la façon dont nous nous tenons et nous déplaçons influence en réalité de manière significative nos fonctions internes, du système respiratoire à la digestion. De surcroît, une multitude d’études et d’opinions d’experts suggèrent qu’une mauvaise posture pourrait même jouer un rôle dans la gestion du poids.

Posture et digestion : un lien à ne pas négliger

Une mauvaise posture, au-delà de l’inconfort qu’elle génère, peut perturber notre système digestif. L’équipe scientifique de l’Université Harvard a notamment mis en lumière un lien entre une posture inadéquate et des problèmes tels que la constipation et les brûlures d’estomac. En effet, lorsque nous adoptons une posture avachie ou voûtée, notre région abdominale se retrouve comprimée, restreignant l’espace nécessaire au bon fonctionnement de notre estomac et de nos intestins. Cela peut entraîner un ralentissement de la digestion, provoquant ballonnements et inconfort. Une digestion inefficace peut alors nous rendre moins actifs et diminuer notre motivation à faire de l’exercice, conduisant potentiellement à une prise de poids.

Conséquences hormonales d’une mauvaise posture

Notre posture influence aussi notre équilibre hormonal, un facteur clé dans la gestion du poids. Une mauvaise posture, telle que le fait d’être voûté, pourrait affecter la réponse de notre corps au stress en augmentant le taux de cortisol. « Une prise de poids a été associée à des niveaux élevés de cortisol, en particulier au niveau de l’abdomen », expliquent certains experts. De plus, une mauvaise posture peut provoquer des troubles respiratoires, diminuant l’oxygénation de notre organisme, ralentissant notre métabolisme et réduisant ainsi la quantité de calories brûlées.

Posture, douleur et activité physique

Une mauvaise posture peut conduire à des douleurs chroniques au niveau du cou, des épaules et du bas du dos. Avec le temps, ces douleurs peuvent rendre même les mouvements les plus élémentaires inconfortables, poussant certains à éviter toute activité physique. De plus, une étude récente a mis en évidence comment une surcharge pondérale oblige le corps à s’adapter pour maintenir l’équilibre, ce qui peut aggraver les problèmes de posture et réduire notre envie de rester actifs.

Posture, stress et alimentation émotionnelle

Enfin, une mauvaise posture peut contribuer à augmenter notre niveau de stress et favoriser l’alimentation émotionnelle. « Une mauvaise posture ralentit la respiration et réduit l’oxygénation, ce qui accroît la tension et l’anxiété », selon certains experts. Ce stress accru peut alors pousser certaines personnes à chercher du réconfort dans la nourriture. Par conséquent, en améliorant notre posture, nous pouvons aider à réduire une partie du stress physique qui peut conduire à des comportements alimentaires émotionnels, et ainsi mieux contrôler notre poids.