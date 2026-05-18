Un nouvel objectif quotidien de pas prouve qu’il n’en faut pas 10 000 pour contrôler son poids

Une nouvelle recommandation sur le nombre de pas quotidiens remet en question la barre des 10 000, souvent présentée comme idéale. Des chercheurs révèlent qu'un objectif plus modéré pourrait suffire pour maintenir un poids santé durablement.

Tl;dr 8 500 pas/jour aide à maintenir la perte de poids.

L’activité physique reste cruciale après le régime initial.

Étude basée sur plus de 3 700 adultes suivis.

Le défi de la stabilisation pondérale

Pour beaucoup, atteindre un objectif de perte de poids relève déjà d’un petit exploit. Mais, plus insidieux encore, c’est bien souvent l’après qui pose problème : comment éviter que les kilos perdus ne reviennent ? Selon une vaste analyse systématique menée par des chercheurs italiens et libanais, une solution pratique pourrait consister à viser les 8 500 pas quotidiens, et ce, dès la phase de perte puis tout au long du maintien du poids.

Un seuil simple, mais efficace

Les travaux publiés récemment se sont penchés sur 18 essais contrôlés randomisés — dont 14 ont permis une méta-analyse approfondie — impliquant au total plus de 3 700 adultes, en moyenne âgés de 53 ans et suivis pendant près d’un an et demi. Ces études distinguaient deux groupes : l’un bénéficiait d’un accompagnement fondé sur la modification du mode de vie (alimentation équilibrée et activité physique accrue), tandis que le groupe témoin continuait son quotidien sans changement notable.

Résultat ? Les participants encadrés perdaient en moyenne 4,4 % de leur poids corporel total lors de la première phase, puis réussissaient à en maintenir environ 3,3 % lors du suivi. Or, c’est précisément dans la phase dite de « maintien » que l’impact des pas quotidiens s’est révélé particulièrement marquant.

L’importance des pas… surtout après le régime

Si tous affichaient au départ un niveau d’activité similaire — environ 7 200 pas par jour —, ceux engagés dans un programme actif atteignaient jusqu’à 8 454 pas en fin de régime, puis stabilisaient encore à plus de 8 200 pas durant la période de suivi. Le groupe témoin, lui, stagnait autour de 7 500 pas sans réelle évolution pondérale.

Selon Marwan El Ghoch, biomédicaliste à l’Université de Modène et Reggio Emilia, « le principal défi dans le traitement de l’obésité reste la prévention du regain pondéral ». Ce constat est renforcé par un chiffre-clé : près de 80 % des personnes en surpoids reprennent tout ou partie du poids perdu dans les trois à cinq ans suivant leur régime. Dès lors, trouver une méthode concrète pour limiter ce phénomène revêt un véritable enjeu clinique.

Ligne directrice… mais appel à prudence scientifique

Faut-il y voir une prescription universelle ? Les auteurs restent prudents : « Ce seuil proposé doit être vu comme une hypothèse génératrice plutôt qu’une norme impérative ». En clair, d’autres recherches seront nécessaires pour définir avec certitude des objectifs adaptés à chacun.

Cependant, quelques repères pratiques émergent :

L’activité physique régulière reste essentielle après une perte de poids.

Miser sur environ 8 500 pas par jour semble accessible et bénéfique.

Simplicité et faible coût rendent cette stratégie attractive pour tous.

Maintenir le cap sur ces petits gestes quotidiens pourrait bien peser lourd dans la balance sur le long terme.