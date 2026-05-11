Près d’un milliard de personnes touchées par un trouble du sommeil ignoré

Près d’un milliard de personnes à travers le monde souffrent d’un trouble du sommeil qui demeure largement ignoré. Malgré son ampleur, ce problème reste sous-diagnostiqué et ses conséquences sur la santé publique sont souvent minimisées.

Tl;dr La prise en charge du syndrome d’apnée du sommeil reste inégale.

reste inégale. Symptômes souvent négligés, diagnostic difficile surtout chez les femmes.

Nouvelles solutions émergent, mais l’accès reste un enjeu.

L’angle mort des consultations médicales

Lors des bilans de santé annuels, les médecins s’attardent généralement sur l’alimentation, l’activité physique ou encore l’état psychologique de leurs patients. Mais une question cruciale passe régulièrement sous silence : la qualité du sommeil. Étonnamment, même ceux qui étudient le cerveau et la mémoire – comme Erika Yamazaki et Ken A. Paller, neuroscientifiques reconnus – constatent que leurs propres praticiens abordent rarement ce sujet pourtant central pour le bien-être.

Nombreux sont ceux qui se plaignent de leur sommeil, tout en ne le considérant pas comme une priorité. Or, ignorer des troubles persistants peut exposer à des conséquences lourdes. Parmi ces troubles, le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) retient particulièrement l’attention : près d’un milliard de personnes dans le monde en seraient affectées, selon les estimations.

Un trouble aux effets multiples et méconnus

Le SAS ne se résume pas à des nuits agitées ou à des ronflements sonores. Il s’agit d’une succession de pauses respiratoires pendant le sommeil – apnées ou hypopnées – provoquant des baisses récurrentes d’oxygène dans l’organisme. La personne atteinte n’a souvent aucun souvenir de ces interruptions au réveil, même si elles peuvent survenir plus de cent fois par heure.

L’impact est loin d’être anodin : augmentation de la pression artérielle, risque accru d’accidents vasculaires cérébraux ou d’insuffisance cardiaque… Sans oublier les liens désormais établis avec certaines formes de démence, comme la maladie d’Alzheimer. Sur un plan plus quotidien, la fatigue excessive augmente aussi les risques d’accident et pèse lourdement sur la qualité de vie.

De nouveaux traitements… mais un accès inégal

Face à une prévalence grandissante – liée notamment au vieillissement démographique et à la hausse de l’obésité –, la médecine affine ses outils. Si la ventilation par pression positive continue (CPAP) reste une référence, ses contraintes en rebutent plus d’un. Des alternatives voient le jour : stimulateurs implantables des nerfs, orthèses dentaires avançant la mâchoire ou exercices musculaires spécifiques.

Récemment, la FDA américaine a approuvé le tirzépatide (principe actif du Mounjaro) dans cette indication, misant sur sa capacité à réduire le poids corporel — un facteur aggravant reconnu.

Pourtant, tout le monde n’en profite pas également :

Les femmes , dont les symptômes atypiques (insomnie, céphalées) échappent souvent au dépistage traditionnel ;

, dont les symptômes atypiques (insomnie, céphalées) échappent souvent au dépistage traditionnel ; Les minorités ethniques , moins bien diagnostiquées car certains outils manquent de précision pour leur carnation ;

, moins bien diagnostiquées car certains outils manquent de précision pour leur carnation ; Les patients précaires (par exemple bénéficiaires du Medicaid américain) aux droits restreints sur certains traitements.

Savoir agir pour se protéger

Le simple fait d’évoquer le sujet avec son médecin multiplie par neuf les chances d’être orienté vers un spécialiste du sommeil. Aujourd’hui, il est même possible d’effectuer un diagnostic à domicile grâce aux dispositifs portatifs.

En cas de doute – somnolence diurne marquée, réveils brusques avec sensation d’étouffement ou ronflements sévères –, il ne faut pas hésiter à aborder ces signaux lors d’une consultation. Prendre l’initiative pourrait bien transformer durablement sa santé et son quotidien.