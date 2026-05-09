Selon un expert, cet exercice permettrait d’obtenir de meilleurs résultats en fournissant moins d’efforts

Selon un spécialiste, il existe une forme d’activité physique capable de maximiser les bénéfices pour la santé tout en réduisant l’effort nécessaire. Cette méthode pourrait permettre d’obtenir des résultats supérieurs sans passer plus de temps à s’entraîner.

Tl;dr L’entraînement excentrique maximise les résultats avec moins d’effort.

Adapté à tous, sans matériel spécifique nécessaire.

Sensibilisation sur la douleur musculaire et ses vraies causes.

Un nouveau regard sur l’entraînement musculaire

Remettre en question les idées reçues sur le sport, c’est ce que propose le chercheur en sciences du sport Ken Nosaka, de l’Edith Cowan University en Australie. Selon lui, il est temps de considérer une autre manière de s’exercer : privilégier le « travail excentrique » pour renforcer efficacement ses muscles, tout en ménageant son énergie. Cette approche consiste à insister sur la phase du mouvement où le muscle s’allonge sous charge – par exemple lorsqu’on abaisse un haltère ou descend d’une chaise. « L’idée que l’exercice doit forcément être épuisant ou douloureux freine beaucoup de gens », souligne-t-il.

Efficacité et accessibilité pour tous

Contrairement aux idées reçues, ces mouvements n’exigent aucun équipement particulier ni inscription en salle. Monter ou descendre les escaliers, effectuer des squats ou même simplement se tenir debout en maintenant une bonne posture : autant d’occasions quotidiennes d’appliquer le principe de l’exercice excentrique. Pour Ken Nosaka, il s’agit là d’une méthode particulièrement pertinente pour :

les seniors, souvent confrontés à des limitations physiques,

les personnes sédentaires ou souffrant de pathologies restrictives,

tous ceux qui peinent à intégrer une routine sportive classique dans leur quotidien.

En effet, plusieurs études démontrent que même sur des personnes âgées ou obèses – à l’image d’une expérience menée auprès de femmes ayant marché régulièrement en descendant des escaliers durant douze semaines – cette pratique améliore la tension artérielle, le rythme cardiaque et la force musculaire.

Mieux comprendre la douleur musculaire

Certes, le travail excentrique a longtemps été mis de côté, souvent associé à des douleurs musculaires tardives (« DOMS »), susceptibles de décourager les plus motivés. Cependant, selon les recherches de Nosaka, ces désagréments proviendraient davantage d’inflammations temporaires que de véritables lésions musculaires. « L’essentiel est d’augmenter progressivement l’intensité et de répéter les exercices pour limiter ce phénomène », précise-t-il. Autrement dit, cette douleur n’est ni inévitable ni dangereuse si on procède par étapes.

Simplicité et résultats durables

Adopter l’excentrique dans sa routine ne requiert donc qu’un ajustement modéré, mais peut offrir plus de bénéfices avec moins d’effort ressenti. « Cela rend l’exercice plus accessible et motivant au quotidien ; quand on se sent capable, on persévère davantage ! » conclut Ken Nosaka. De quoi donner envie à chacun de repenser sa manière de bouger.