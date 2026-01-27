Comment notre cerveau favorise la prise de poids : les découvertes des chercheurs sur l’obésité

Les recherches scientifiques dévoilent les mécanismes par lesquels notre cerveau influence la prise de poids. Entre régulation de l’appétit, plaisir alimentaire et environnement moderne, les experts expliquent pourquoi il est si difficile de résister à l’obésité et au surpoids.

Tl;dr L’obésité progresse, surtout sa forme sévère.

Le cerveau joue un rôle clé dans la régulation du poids.

Nouveaux traitements ciblent les circuits cérébraux de l’appétit.

Obésité en France : le cerveau au cœur de la bataille

En France, près de la moitié des adultes – 47,3 % pour être précis – présentent un excès de poids. Alors que le taux de personnes en surpoids semble s’être stabilisé autour de 30 % depuis trois décennies, la progression continue et préoccupante de l’obésité interroge. Est-ce une question d’alimentation, de génétique ou d’environnement ? Les causes s’entremêlent, mais les regards se tournent désormais vers un organe central : le cerveau.

Le dialogue complexe entre cerveau et organisme

La recherche met aujourd’hui en lumière l’influence déterminante du système nerveux central, et plus particulièrement celle d’une petite structure cérébrale, l’hypothalamus. C’est ici que s’équilibrent signaux hormonaux (comme la leptine ou l’insuline) et signaux métaboliques. Pourtant, lorsque ce dialogue se dérègle, perdre du poids devient un défi presque insurmontable. La chercheuse Rosalia Rodriguez Rodriguez évoque notamment cette « mémoire métabolique » qui pousse l’organisme à reprendre les kilos perdus après un régime, soulignant que certains individus disposent d’un « frein hypothalamique » moins efficace. Le résultat ? Une reprise rapide du poids et une grande difficulté à maintenir une perte durable.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger le rôle de notre environnement moderne qualifié d’« obésogène ». Accès facile aux aliments hypercaloriques, modes de vie sédentaires, stress et troubles du sommeil forment un cocktail explosif pour notre physiologie héritée d’époques où chaque calorie comptait.

Inflammation cérébrale et alimentation : pistes nutritionnelles

Certaines recherches menées par Carole Rovere à l’Inserm, sur des modèles murins, montrent qu’un déséquilibre entre oméga 6 et oméga 3 dans l’alimentation favorise une inflammation non seulement générale, mais aussi cérébrale. Ce phénomène altère les mécanismes centraux qui régulent l’appétit. A contrario, privilégier les oméga 3 pourrait contribuer à protéger contre la prise de poids excessive.

De plus, des formes rares d’obésité liées à des mutations génétiques affectant des hormones telles que la leptine offrent des perspectives précieuses pour comprendre comment certains signaux défaillants perturbent durablement le comportement alimentaire.

Nouvelles thérapies : cibler le cerveau pour traiter l’obésité ?

Face à cette complexité biologique, la recherche avance sur plusieurs fronts :

Médicaments innovants tels que le setmélanotide , déjà disponible pour certaines obésités génétiques rares.

, déjà disponible pour certaines obésités génétiques rares. Nouveaux traitements agissant directement sur les circuits cérébraux impliqués dans la satiété – à l’image des analogues du GLP-1 ou encore des nanoparticules en développement visant une zone précise du cerveau.

Même si ces solutions suscitent beaucoup d’espoirs, elles confirment surtout une conviction grandissante chez les scientifiques : derrière chaque variation pondérale se cache bien souvent une cascade complexe d’interactions au sein même du cerveau – loin d’être uniquement affaire de volonté personnelle.