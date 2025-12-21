Une nouvelle étude mondiale révèle l’impact du système alimentaire sur le changement climatique

Une récente étude internationale s’est penchée sur l’impact du système alimentaire mondial sur le climat, apportant un éclairage inédit sur le lien entre nos modes de production, de consommation et l’aggravation des dérèglements climatiques.

Tl;dr L’obésité infantile dépasse désormais la sous-nutrition mondiale.

Système alimentaire actuel alimente à la fois obésité et réchauffement.

Réduire viande et ultra-transformés : enjeu santé et climat.

Obésité et réchauffement : deux crises étroitement liées

Depuis peu, un constat s’impose sur tous les continents : l’obésité chez les enfants et adolescents dépasse désormais la sous-nutrition. Selon un rapport phare de l’UNICEF, près de 10 % des jeunes âgés de 5 à 19 ans — soit environ 188 millions — souffrent d’obésité, contre 9,2 % considérés comme en insuffisance pondérale. Un renversement historique par rapport aux années 2000, époque où la malnutrition dominait encore le paysage sanitaire mondial. Mais cette mutation profonde ne se limite pas au domaine de la santé.

Le système alimentaire mondial dans le viseur

Au fil des décennies, le système alimentaire s’est transformé : aujourd’hui, il englobe non seulement la production agricole, mais aussi la transformation industrielle, la logistique mondialisée et un marketing intensif. Résultat ? Les aliments ultra-transformés, riches en calories, mais pauvres en nutriments essentiels, inondent le marché. Ces produits bon marché et omniprésents poussent à une consommation excessive — un phénomène aggravé par des modes de vie sédentaires largement répandus.

Cette spirale n’impacte pas que notre tour de taille. Une vaste revue scientifique menée par l’Université de Bristol, publiée dans Frontiers in Science, souligne combien ce même modèle alimentaire tire aussi vers le haut les émissions de gaz à effet de serre.

L’alimentation moderne : un moteur pour l’obésité… et le climat

La logique est implacable. Produire, transformer et acheminer massivement des aliments ultra-transformés ou issus de l’élevage industriel – bœuf et produits laitiers en tête – génère une part majeure (jusqu’à 33%) des émissions globales de gaz à effet de serre. L’agriculture animale utilise d’immenses surfaces agricoles, contribuant ainsi à la déforestation tout en détruisant des écosystèmes capables d’absorber le CO₂.

Pour mieux saisir l’enjeu, voici ce que pointent les experts :

Les régimes riches en produits animaux sont fortement émetteurs ;

L’offre pléthorique d’aliments ultra-transformés encourage l’excès calorique ;

Lutter contre l’obésité uniquement via médicaments ou chirurgie ne répare pas ce système défaillant.

Or, selon les auteurs de la revue, même une sortie totale des énergies fossiles ne suffirait pas si nous maintenons nos habitudes alimentaires actuelles : franchir le seuil fatidique des +2°C resterait possible.

Changer d’assiette… pour changer le monde ?

Face à ces défis croisés, les pistes d’action convergent : diversifier son alimentation vers plus de végétal (légumineuses, noix, céréales complètes), limiter viande et produits ultra-transformés devient impératif — non seulement pour la santé individuelle, mais aussi pour freiner le dérèglement climatique. Les politiques publiques ont leur rôle à jouer : rendre ces choix accessibles tout en encadrant plus strictement les produits nocifs.

Repenser notre rapport au contenu de nos assiettes pourrait bien devenir l’un des leviers majeurs pour une planète plus saine… et une société moins malade.