Une simple photo de votre main pourrait révéler un trouble de santé rare

Une technique innovante permet désormais de repérer une maladie rare simplement à partir d’une photo de la main. Cette avancée pourrait faciliter un diagnostic plus rapide et accessible pour des troubles jusque-là difficiles à détecter.

Tl;dr L’IA détecte l’acromégalie via des photos du dos de la main.

Diagnostic précoce, plus rapide et anonyme qu’avec le visage.

Précision supérieure à celle des spécialistes humains.

L’intelligence artificielle au service du diagnostic rare

La médecine moderne n’a de cesse d’explorer de nouvelles voies pour anticiper les maladies, et parfois, c’est une simple photo du dos de la main qui pourrait tout changer. À en croire les résultats récemment publiés par une équipe japonaise coordonnée par Kobe University, un outil basé sur l’intelligence artificielle (IA) serait capable d’identifier précocement une maladie hormonale rare et redoutable : l’acromégalie. Cette affection touche entre 8 et 24 personnes sur 100 000 et, faute d’un repérage rapide, elle réduit l’espérance de vie d’une dizaine d’années en moyenne.

Mieux qu’une lecture de paume : la science derrière la technologie

Si la paume a longtemps été synonyme de divination, c’est désormais son revers qui retient l’attention des chercheurs. En pratique, l’équipe pilotée par le professeur Hidenori Fukuoka a collecté plus de 11 000 images auprès de 725 participants issus de quinze établissements médicaux japonais – dont la moitié souffrait effectivement d’acromégalie. Les clichés se concentraient sur le dos de la main ou un poing fermé afin d’assurer l’anonymat, loin des controverses suscitées par les analyses faciales.

Le modèle développé a démontré une capacité remarquable : il identifie les patients malades avec une probabilité positive de 88 % et négative de 93 %. Autrement dit :

Un résultat positif annonce un risque réel dans près de neuf cas sur dix.

Un résultat négatif rassure avec fiabilité dans plus de neuf cas sur dix.

Cette performance dépasse même celle des endocrinologues aguerris soumis aux mêmes images. « Honnêtement, je ne m’attendais pas à atteindre un tel niveau avec seulement des photos du dos de la main », s’étonne Yuka Ohmachi, première auteure et doctorante.

Des défis persistants, mais une avancée prometteuse

Malgré cette avancée technologique, le diagnostic ne saurait être réduit à un simple cliché. Les endocrinologues considèrent aussi l’évolution du visage, les changements vocaux ou encore certains marqueurs biologiques. L’IA se présente donc comme un allié complémentaire pour raccourcir le délai moyen — qui dépasse souvent dix ans — entre l’apparition des symptômes (gonflement des extrémités, maux de tête…) et la confirmation médicale.

Reste que cette innovation demande validation sur des populations plus larges et diversifiées. Les chercheurs souhaitent également adapter leur modèle à d’autres maladies visibles sur les mains comme l’arthrite rhumatoïde, l’anémie ou encore le syndrome des doigts hippocratiques. Pour eux, il s’agit déjà d’une avancée majeure vers un accès facilité au dépistage spécialisé lors des bilans médicaux réguliers.

L’avenir du dépistage médical en ligne de mire

Si certains y verront une révolution prudente, force est d’admettre que cette IA ouvre la voie à une médecine plus équitable et réactive. « L’assistance apportée aux soignants non-spécialistes pourrait transformer la détection précoce partout où l’accès à un expert fait défaut », concluent les auteurs. Une promesse qui laisse entrevoir un futur où chaque main pourrait livrer bien plus qu’elle ne cache…