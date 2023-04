Voici les nouvelles recommandations vaccinales pour 2023

Le ministère de la Santé a rendu public le nouveau calendrier des vaccinations pour cette année.

Mercredi 12 avril, le ministère de la Santé a dévoilé le nouveau calendrier des vaccinations pour 2023.

L’une des principales nouveautés tient dans le fait que la vaccination contre les rotavirus est désormais “recommandée” pour les enfants âgés de 6 semaines à 6 mois, le schéma étant constitué de deux ou trois doses, un nombre variant selon le sérum.

Un virus responsable des gastro-entérites aiguës

Le ministère rappelle :

Le rotavirus constitue, chez les enfants de moins de 5 ans, la principale cause de gastroentérite aiguë virale. Il s’agit d’un virus très contagieux, responsable chaque année d’épidémies entre décembre et avril.

En deçà de cet âge, les gastroentérites “peuvent entraîner des complications”, indique la Haute autorité de santé. Elle pointe encore que chaque année, l’infection conduit à “environ 57 000 consultations en médecine générale, 28 000 passages aux urgences et 20 000 hospitalisations”.

Généralisation de la vaccination contre les HPV

L’autre nouveauté est la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV), annoncée par le président Macron en février dernier. Cette vaccination sera proposée à “tous les élèves de 5e volontaires dès la rentrée prochaine, gratuitement”, indique le ministère.

En outre, la vaccination annuelle contre la grippe saisonnière pourra aussi être proposée aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus.

Une logistique renouvelée

Désormais, les pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et étudiants en 3e cycle de médecine et pharmacie seront habilités à vacciner. “Ces nouvelles compétences devraient être effectives dans le courant de l’année 2023”, ajoute le ministère.

Huit vaccinations qui étaient recommandées sont devenues obligatoires en 2018. Il s’agit de : la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, l’hépatite B, les infections à pneumocoques, les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Trois autres vaccins déjà obligatoires sont à ajouter : diphtérie, tétanos et poliomyélite.