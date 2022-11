Les pharmaciens peuvent maintenant injecter les vaccins obligatoires

La liste des actes de vaccination que les pharmaciens peuvent pratiquer est élargie depuis le lundi 7 novembre.

Depuis lundi, les pharmaciens ont le feu vert pour injecter une nouvelle série de vaccins. Mais ils ne sont pas les seuls, puisque les sage-femmes et les infirmiers libéraux sont également concernés.

Il s’agit de cocher trois cases : simplifier le parcours de soins, parfaire la couverture vaccinale, et alléger la charge de travail des médecins généralistes.

Quels vaccins sont concernés ?

L’Ordre national des pharmaciens précise que cette liste de produits (obligatoires ou non) concernent la grippe, le Covid-19, “la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoques, les virus de l’hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et la rage”.

Jusqu’à présent, seules les injections de vaccins liées à la grippe saisonnière et au Covid-19 étaient de leur ressort.

Vaccination pour les patients de plus de 16 ans

Si les adultes ont bien entendu la possibilité de se faire vacciner en pharmacie avec les vaccins que nous venons de citer, en ce qui concerne les mineurs, seuls les plus de 16 ans peuvent se rendre en pharmacie pour les vaccins recommandés dans le calendrier des vaccinations en vigueur.

Du côté de l’ordonnance, pas de changement, c’est toujours le médecin traitant qui peut prescrire la vaccination. Mais le pharmacien pourrait bientôt y être autorisé, comme le prévoit le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023 et pour certains vaccins.

Des pharmaciens à former

En revanche, toutes les pharmacies ne peuvent pas encore administrer tous ces vaccins. Le professionnel de santé devra être formé et déclaré à l’Agence régionale de santé pour être en mesure de le faire.

La mesure s’accompagne de la création d’un honoraire pour l’administration des sérums. Comme pour la grippe, l’acte vaccinal sera facturé 7,50 euros. Quoiqu’il en soit, les patients ont tout à y gagner, ne serait-ce qu’en précieux temps.