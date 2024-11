Votre corps peut puiser des vitamines directement de l’air

Les aéronutriments pourraient révolutionner notre compréhension de la nutrition. Découvrir de nouvelles façons d’absorber les nutriments essentiels à notre santé pourrait avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne et notre environnement. Il est donc crucial de poursuivre les recherches dans ce domaine.

Il reste encore beaucoup à découvrir sur les aéronutriments. Des recherches futures seront nécessaires pour identifier les composants de l’air bénéfiques pour la santé dans les espaces naturels tels que les forêts, l’océan et les montagnes, et déterminer lesquels peuvent être classifiés comme aéronutriments.

Les poumons peuvent absorber des molécules bien plus grandes que l’intestin, qui sont ensuite absorbées intactes dans la circulation sanguine et le cerveau. Ainsi, certaines substances, comme l’iode, le manganèse, le zinc ou encore la vitamine B12, peuvent être absorbées par voie respiratoire.

Les aéronutriments entrent dans notre corps en étant absorbés par des réseaux de minuscules vaisseaux sanguins présents dans le nez, les poumons, l’épithélium olfactif (zone de détection de l’odeur) et l’oropharynx (arrière de la gorge).

De plus, la recherche sur les effets de l’air sur la santé a été principalement centrée sur la pollution, avec une focalisation sur l’élimination des éléments nocifs, plutôt que l’identification de ceux qui pourraient être bénéfiques.

En effet, une étude publiée dans Advances in Nutrition propose l’idée que nous pourrions compléter notre alimentation en absorbant des nutriments essentiels tels que l’iode, le zinc, le manganèse et certaines vitamines , directement depuis l’air que nous respirons.

