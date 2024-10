Votre quotient intellectuel au lycée peut-il déterminer votre consommation d’alcool dans l’avenir ?

Votre QI au lycée pourrait prédire votre consommation d'alcool plus tard dans la vie.

Tl;dr Le QI d’un adolescent pourrait prédire ses habitudes de consommation d’alcool à l’âge adulte.

Plus le QI est élevé, plus il y a de chances de consommation régulière d’alcool à l’âge adulte.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre le lien entre le QI et la consommation d’alcool.

Le QI adolescent et la consommation d’alcool à l’âge adulte

Une étude récente révèle un lien surprenant entre le quotient intellectuel (QI) à l’adolescence et les habitudes de consommation d’alcool à l’âge adulte. Cette recherche suggère que plus le QI d’une personne est élevé durant sa première année de lycée, plus elle a de chances de consommer régulièrement de l’alcool à l’âge adulte.

Les détails de l’étude

L’étude a porté sur les informations de santé, d’éducation et financières de 6 300 hommes et femmes, principalement blancs, résidant dans l’État du Wisconsin et ayant terminé le lycée en 1957. Les chercheurs ont constaté qu’« pour chaque augmentation d’un point du QI, il y a une augmentation de 1,6% de la probabilité d’être un consommateur modéré ou important d’alcool ».

Le rôle des facteurs socio-économiques

Les chercheurs ont également examiné les facteurs socio-économiques, et ont découvert que le revenu du ménage expliquait en partie le lien entre le QI et les habitudes de consommation d’alcool, tandis que le niveau d’éducation n’avait pas d’impact significatif. Jayme Palka, neuroscientifique à l’Université du Texas (UT), a déclaré : « nous savons que le revenu explique en partie le lien entre le QI et la consommation d’alcool ».

Limitations et perspectives futures

Il est important de noter que cette étude a été réalisée principalement sur des individus blancs, non hispaniques, et que la majorité d’entre eux étaient des femmes diplômées. Par conséquent, les résultats pourraient ne pas être applicables à d’autres populations. De plus, les chercheurs de l’UT soulignent que des recherches futures devraient explorer d’autres facteurs pouvant expliquer le lien entre le QI et la consommation d’alcool.