4 saveurs alarmantes à ne pas ignorer dans votre bouche

Il est essentiel de prêter attention aux signes que notre corps nous envoie. Un goût inhabituel dans la bouche, s’il persiste, doit être pris au sérieux. Il peut être le signe précurseur d’un problème de santé plus profond. N’hésitez pas à consulter un professionnel de santé en cas de doute.

Quant au goût acide, il peut être le signe d’un reflux gastro-œsophagien , une affection digestive qui se manifeste par la remontée du contenu de l’estomac dans l’œsophage. Des facteurs tels que la consommation de tabac et le stress peuvent favoriser cette altération du goût, également connue sous le nom de dysgueusie.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter