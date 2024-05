4 symptômes d’hypervitaminose A à ne pas ignorer

La vitamine A, essentielle pour notre corps, favorise la croissance cellulaire, la vision et renforce notre système immunitaire. Cependant, une surconsommation, connue sous le nom d'hypervitaminose A, peut s'avérer nocive. Quels sont les signes d'un excès de vitamine A ?

Tl;dr La vitamine A est essentielle pour la croissance cellulaire, la vision et l’immunité.

Un surdosage de vitamine A peut causer des maux de tête, nausées et perte de cheveux.

Une peau sèche peut également indiquer un excès de cette vitamine.

Consultez votre médecin si vous présentez plusieurs de ces symptômes.

La vitamine A : un équilibre à maintenir

La vitamine A est une véritable alliée pour notre organisme. Indispensable à la croissance des cellules, elle joue un rôle non négligeable dans le maintien de notre vision et fortifie notre système immunitaire. Cependant, comme toute bonne chose, son excès peut se révéler néfaste.

Les signes avant-coureurs d’une hypervitaminose A

Un surdosage de vitamine A, connu sous le nom d’hypervitaminose A, peut se manifester par divers symptômes. Parmi ces derniers, on retrouve :

Des maux de tête importants et persistants

importants et persistants Des nausées accompagnées parfois de vertiges

accompagnées parfois de vertiges Une perte de cheveux inhabituelle

inhabituelle Une peau sèche et des gerçures sur les lèvres

En présence de plusieurs de ces signes, il est fortement recommandé de consulter un médecin pour effectuer un dépistage.

Aliments riches en vitamine A : attention à l’excès

On trouve la vitamine A aussi bien dans les aliments d’origine animale (foie de bœuf, hareng, jaune d’œuf…) que dans ceux d’origine végétale (melon, tomate…). Toutefois, il faut veiller à ne pas dépasser les apports nutritionnels recommandés : 800 µg par jour pour les hommes et 600 µg pour les femmes. Au-delà, la vitamine A peut devenir toxique et causer des troubles hépatiques.