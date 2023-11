5 astuces infaillibles pour prévenir les courbatures après le sport

Les athlètes aimeraient tous éviter les courbatures qui surviennent généralement après un entraînement intensif. Heureusement, il y a des stratégies pour minimiser leur apparition et soulager leur inconfort. Et vous, comment gérez-vous les courbatures post-entraînement?

Comprendre les courbatures : causes et astuces pour y faire face

Les courbatures sont, pour bon nombre de sportifs, un mal inévitable. Souvent perçues comme le signe d’un effort soutenu, elles n’en demeurent pas moins désagréables. Mais pourquoi surviennent-elles et comment les soulager ?

Origine des courbatures : une affaire de micro-lésions

Selon Jérôme Auger, kinésithérapeute du sport et ostéopathe, ces douleurs musculaires diffuses, appelées aussi “douleurs musculaires retardées”, apparaissent généralement 12 à 14 heures après un effort physique intense ou inhabituel. Elles sont le résultat de micro-lésions au niveau des muscles et des tendons, provoquant une réaction inflammatoire dont le but est de “réparer” ces lésions.

Méthodes pour prévenir les courbatures

Si ces douleurs sont souvent inévitables, il existe des méthodes pour en atténuer l’intensité et la durée. En voici quelques-unes :

Échauffement : Il s’agit d’habituer le corps à l’effort en sollicitant les muscles de manière modérée. Un échauffement de 15 minutes est généralement recommandé.

Étirements : Ils permettent une meilleure récupération en facilitant la diminution progressive de la température du corps après l'effort.

Entraînement progressif : Il est important de ne pas forcer au-delà de ses capacités pour éviter de surcharger inutilement les muscles.

Hydratation : L'eau est essentielle à l'acheminement des glucides, principale source d'énergie des muscles. Une bonne hydratation aide à prévenir les micro-lésions musculaires.

En cas de courbatures, il est recommandé de ne pas forcer sur les muscles endoloris. L’application de chaleur, que ce soit par un bain chaud ou l’utilisation de patchs autochauffants, peut aider à soulager la douleur. L’utilisation d’antalgiques, tels que le Doliprane, ou de gels anti-inflammatoires comme l’Arnica, peut également être bénéfique.

L’avis de la rédaction Au-delà de la douleur, les courbatures sont un rappel de notre capacité à repousser nos limites. Elles sont le signe tangible de nos efforts et de notre engagement à nous améliorer. Reste à apprendre à les apprivoiser, en évitant de voir en elles un ennemi mais plutôt un indicateur précieux de notre progression.