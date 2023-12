6 aliments à éviter pour prévenir les calculs rénaux

Les calculs rénaux, constitués de sels minéraux, s'accumulent dans les reins et peuvent migrer vers la vessie, provoquant d'intenses douleurs. Pour éviter leur apparition, certains aliments doivent être évités. Quels sont-ils ?

Tl;dr Les calculs rénaux sont formés par des sels minéraux et peuvent causer de vives douleurs.

Les protéines animales, riches en acide urique, peuvent favoriser leur formation.

Le chocolat noir, les épinards et certains fruits à coque, riches en oxalates, sont également à limiter.

Le sel et le sucre peuvent augmenter la charge de travail des reins et favoriser l’apparition de ces calculs.

Comprendre les calculs rénaux

Les «pierres aux reins», aussi connues sous le nom de calculs rénaux, sont des cristaux formés par des sels minéraux. Ces derniers s’accumulent dans les reins et peuvent descendre dans la vessie, provoquant des douleurs aiguës. L’objectif est de prévenir leur formation, et cela passe notamment par une alimentation adaptée.

Protéines animales et calculs rénaux

Les protéines animales, présentes dans la viande rouge, la volaille, le poisson, les œufs, les abats, et les fruits de mer, sont riches en acide urique et en purines. Ces composants peuvent favoriser la formation de ces lithiases rénaux. Il est donc recommandé de modérer la consommation de ces aliments pour préserver la santé de vos reins.

Attention à l’oxalate !

De nombreux aliments contiennent de l’oxalate, un composé chimique impliqué dans la formation des calculs d’oxalate de calcium, les plus fréquents. On retrouve notamment l’oxalate en quantité importante dans le chocolat noir, les épinards et certains “fruits à coque” comme les amandes, les noix, les noisettes ou encore les cacahuètes.

Sel et sucre, ennemis silencieux

Le sel, présent en grande quantité dans les biscuits apéritifs et la charcuterie, favorise la création de ces cristaux en augmentant la quantité de calcium dans l’urine. De même, les sucreries sollicitent beaucoup les reins et peuvent ainsi provoquer des calculs rénaux. Il est donc conseillé de modérer ces deux éléments dans notre alimentation.