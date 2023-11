6 signes d’intolérance au café à surveiller

De nombreux individus trouvent difficile de commencer leur journée sans une tasse de café. Cependant, pour ceux qui ont une intolérance, cela peut être plus nuisible qu'utile. Il est important de connaître les six signes d'alerte à surveiller. Et vous, savez-vous quels sont ces signes ?

Les palpitations peuvent être le signe d’une intolérance à la caféine.

La diarrhée, les nausées et l’insomnie peuvent également être des signes.

Le café peut également causer des maux de tête et de l’anxiété chez certains.

Le café : une boisson matinale qui peut nuire à certains

Nombre d’entre nous apprécient une bonne tasse de café pour bien commencer la journée. Cependant, pour certains individus, cette routine matinale peut s’avérer préjudiciable en raison d’une intolérance à la caféine. Découvrons les six principaux signes qui peuvent nous alerter de cette situation.

Les palpitations : un signe révélateur

La caféine, cette molécule stimulante présente dans le café, peut provoquer chez certaines personnes des palpitations. C’est l’un des signes d’intolérance à cette boisson que l’on doit prendre au sérieux.

Des troubles du transit

Le café est reconnu pour accélérer le transit. Toutefois, si la consommation de café est suivie de diarrhée, c’est un indice que cette boisson chaude pourrait ne pas être votre alliée. De même, des nausées récurrentes après avoir bu du café pourraient indiquer une intolérance.

Insomnie et maux de tête : des signaux d’alarme

Si vous ne buvez qu’un ou deux cafés par jour, mais que vous souffrez d’insomnie, il serait peut-être temps de reconsidérer votre consommation. De même, bien que le café puisse soulager les migraines chez certains, il peut en être la cause chez d’autres, provoquant des maux de tête sévères.

L’anxiété : un effet potentiel du café

Enfin, la caféine, en tant que stimulant, peut aggraver ou provoquer de l’anxiété chez certaines personnes. Si vous constatez une augmentation de votre niveau d’anxiété après avoir bu du café, c’est un signe potentiel d’intolérance à cette boisson.