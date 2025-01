7 ajustements minimes pour préserver notre coeur des maladies

Tenez un journal de gratitude : votre santé mentale est étroitement liée à votre santé cardiaque. Tenir un journal de gratitude, où vous notez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, peut réduire les niveaux de stress et améliorer votre humeur générale. Un esprit heureux mène à un cœur plus sain, alors laissez la gratitude être votre guide !

Échangez le café du soir contre une tisane : le café en fin de soirée peut augmenter votre rythme cardiaque et perturber votre sommeil, ce qui a un impact négatif sur votre cœur.

Privilégiez les noix aux chips : les noix comme les amandes, les noix ou les pistaches sont une bien meilleure option. Elles sont riches en graisses saines, en fibres et en magnésium, qui réduisent le mauvais cholestérol et améliorent la santé du cœur.

Pratiquez la respiration profonde : prendre une minute toutes les quelques heures pour pratiquer la respiration profonde peut abaisser votre fréquence cardiaque, réduire la pression sanguine et calmer votre esprit.

Remplacez le défilement de l’écran par une marche : marcher rapidement pendant 10 minutes après un repas aide à abaisser les niveaux de sucre dans le sang et à améliorer la circulation, ce qui réduit le stress sur votre système cardiovasculaire.

« Riez chaque jour », le rire est littéralement bon pour votre cœur. Le rire déclenche la libération d’endorphines, réduit les hormones du stress et améliore la fonction des vaisseaux sanguins.

Commencez la journée avec de l’eau vitaminée : un verre d’eau citronnée chaude le matin non seulement favorise l’hydratation, mais aide également à équilibrer les niveaux de pH de votre corps. Le citron est riche en vitamine C, qui peut réduire l’inflammation des vaisseaux sanguins. Cette habitude simple soutient votre digestion, ce qui aide indirectement à réduire le stress sur votre cœur.

Il y a de petites habitudes, puissantes et faciles à adopter, qui peuvent aider à protéger votre cœur. Certaines d’entre elles peuvent vous sembler familières, comme manger moins de sel ou faire plus d’exercice, mais il y en a d’autres que vous pourriez découvrir.

Votre cœur est un organe laborieux qui ne prend jamais de pause. Il est donc logique de le traiter avec un peu plus de soin. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, tuant près de 17,9 millions de personnes chaque année.

Sept petites modifications dans nos habitudes quotidiennes qui contribuent à la protection de notre cœur et à la prévention des maladies cardiaques.

