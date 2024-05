Alerte ANSM : Risque de surdosage du Doliprane Buvable pour les nourrissons et enfants

Les instructions transmises sont claires : en cas de découverte d’une pipette non graduée, il ne faut ni utiliser celle-ci, ni emprunter la pipette d’un autre médicament, mais rapporter la boîte en pharmacie pour un échange.

Afin d’aider les consommateurs à identifier les produits possiblement concernés par ce défaut, l’ANSM a listé les lots pouvant contenir des pipettes défectueuses : ils totalisent plus d’1,3 million de boîtes.

Ces pipettes ne présentent pas de graduation, ce qui rend impossible la mesure précise de la dose. L’ANSM a indiqué : “N’utilisez pas la pipette non graduée ou la pipette d’un autre médicament, pour ne pas risquer une erreur de dosage”. Il est important de préciser que le sirop n’est pas en cause , seul le défaut constaté sur les pipettes en plastique pose un problème.

Le mercredi 15 mai dernier, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a adressé un avertissement concernant le Doliprane 2,4% , un médicament liquide destiné principalement aux nourrissons et aux enfants. Le risque identifié concerne un problème de dosage dû à une faille dans le dispositif de mesure accompagnant le médicament.

Ce mercredi 15 mai, l'Agence nationale de sécurité du médicament a lancé une alerte concernant un problème avec les pipettes des boîtes de Doliprane 2,4% buvable, un produit destiné aux nourrissons et enfants.

