Aliments emballés « sains » : décryptage de cette appellation

Vous vous demandez ce que signifie réellement l'appellation "sain" sur les emballages alimentaires ? Découvrons ensemble ce que cela implique vraiment.

Tl;dr La FDA met à jour les critères pour l’étiquetage « sain » des aliments.

Les aliments transformés et emballés sont couramment consommés, malgré leurs effets négatifs potentiels.

Les nouveaux critères encouragent une consommation de fruits, légumes, céréales et protéines, et limitent les matières grasses saturées, le sodium et les sucres ajoutés.

Une nouvelle définition de la santé alimentaire

Dans notre monde en constante accélération, la restauration rapide, souvent synonyme d’aliments ultra-transformés et emballés, est devenue une habitude de consommation. Face à cette réalité, la Food and Drug Administration américaine (FDA) a récemment modifié les normes nutritionnelles qu’un aliment doit respecter pour être étiqueté comme « sain ».

Que sont les aliments emballés ?

Les aliments emballés sont des produits prêts à consommer, vendus dans des contenants tels que des boîtes, des bouteilles, des canettes ou des sachets. De l’eau en bouteille aux plats préparés, en passant par les confiseries ou les produits laitiers, ils sont omniprésents dans notre quotidien. Leur emballage assure leur protection contre les dommages, la contamination et la détérioration lors du transport, du stockage et de la vente.

Quelle est la position de la FDA ?

Selon les Dietary Guidelines for Americans, plus de 80% des Américains ne consomment pas suffisamment de légumes, de fruits, de produits laitiers et de fruits de mer, et ont tendance à consommer trop de graisses saturées, de sodium et de sucres ajoutés. Ces comportements alimentaires peuvent augmenter le risque de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète de type 2, certains cancers et l’obésité. Pour aider les consommateurs à identifier les aliments favorisant un régime alimentaire sain, la FDA a mis à jour la définition de « sain » et explore également la création d’un symbole pour représenter cette affirmation.

Quels sont les nouveaux critères ?

La dernière fois que le terme « sain » a été défini sur les emballages remonte aux années 1990. Aujourd’hui, notre compréhension des schémas alimentaires et leurs effets sur la santé a évolué. Ainsi, la nouvelle définition de « sain » exige que les aliments contiennent une certaine quantité d’un groupe d’aliments, comme des fruits, des légumes, des céréales, des protéines ou des produits laitiers. Ils ne doivent pas contenir trop de graisses saturées, de sodium ou de sucres ajoutés.

Quel est l’impact de ce changement ?

L’apposition de l’étiquette « sain » sur un produit alimentaire ne peut pas être une revendication vide de sens. Les fabricants qui choisissent de l’utiliser doivent respecter le contenu nutritionnel requis par la définition de « sain ». Par exemple, les noix et les graines, les huiles d’olive, les poissons gras comme le saumon, et les œufs sont maintenant considérés comme sains. En revanche, le pain blanc fortifié, le yaourt fortement sucré et les céréales très sucrées ne sont plus autorisés à porter l’étiquette « sain ».

Rappelons que tous les aliments emballés ne sont pas malsains, mais nombre d’entre eux sont riches en calories, en graisses saturées, en sel et en sucre, ce qui peut nuire à votre santé. Une consommation élevée d’aliments ultra-transformés a été liée à une augmentation du risque de maladies comme l’obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiaques, l’hypertension et certains cancers.