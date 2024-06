Après un infarctus du myocarde, l’injection de cellules souches ?

Si la science continue de confirmer ces premiers résultats positifs, elle pourrait prochainement offrir une solution plus efficace à l’un des principaux problèmes de santé publique en France.

Après six mois de suivi, un taux d’hospitalisation significativement plus faible pour insuffisance cardiaque a été observé chez ces patients, par rapport au groupe de contrôle.

Les premiers résultats de l’essai clinique ExCellent, présentés au Congrès européen de l’insuffisance cardiaque à Lisbonne, sont prometteurs. Sur 49 patients recrutés, 33 ont reçu, en plus du traitement standard, une injection de cellules souches CD34 dans la zone cardiaque endommagée.

Pendant plus de 15 ans, le professeur Jérôme Roncalli, cardiologue au CHU de Toulouse, et son équipe ont travaillé à développer une thérapie innovante. Leur objectif ? “Réparer les zones du cœur abîmées par un infarctus du myocarde”, en utilisant des cellules souches.

Ces incidents cardiovasculaires peuvent avoir de graves conséquences en fonction de l’étendue de la zone asphyxiée et de la rapidité de la prise en charge. Une de ces séquelles potentiellement fatales est l’insuffisance cardiaque, où le coeur perd sa capacité à pomper suffisamment de sang pour fournir de l’oxygène aux organes.

