Avant de suivre les conseils santé sur les réseaux, voici ce que vous devez savoir

Les réseaux sociaux regorgent de conseils santé, partagés à tout-va par influenceurs et anonymes. Avant de suivre ces recommandations parfois contradictoires, il est essentiel de prendre du recul et de vérifier la fiabilité des sources.

Tl;dr Prudence face aux conseils santé sur les réseaux sociaux.

Se méfier des « coachs » non certifiés et des contenus sponsorisés.

Toujours vérifier auprès d’un professionnel de santé reconnu.

Le boom des conseils santé en ligne : entre influence et vigilance

Au fil des années, les réseaux sociaux se sont imposés comme une source inépuisable d’astuces bien-être, de conseils médicaux, mais aussi – parfois – de désinformation. Ce phénomène n’épargne personne : selon une récente étude menée par le Pew Research Center, près de 40 % des adultes américains consultent désormais des contenus santé sur ces plateformes ou via des podcasts. La tendance est encore plus prononcée chez les moins de cinquante ans.

La diversité (et l’ambiguïté) des profils d’influenceurs

En examinant les comptes de plus de 6 800 influenceurs spécialisés, l’étude pointe une réalité frappante : seuls quatre sur dix affichent un véritable parcours professionnel en santé. Pour les autres, il s’agit fréquemment de « coachs », d’entrepreneurs ou simplement de personnes qui mettent en avant leur expérience personnelle, comme le fait d’être parent. Cette nébuleuse laisse la porte ouverte à tous types d’expertises… et à tous les risques.

Du côté du public, la perception reste contrastée : la moitié des personnes interrogées jugent que ces influenceurs les aident à mieux comprendre leur santé, tandis qu’un tiers estime que cela ne change rien pour eux. À noter : une minorité avoue se sentir davantage perdue après consultation.

Identifier le vrai du faux : réflexes essentiels

Face à ce foisonnement de contenus, comment s’y retrouver ? Les spécialistes recommandent plusieurs précautions :

Vérifier facilement les diplômes ou compétences affichés dans le profil.

Se méfier du sensationnalisme et des affirmations catégoriques dès les premières secondes.

S’interroger sur l’alignement du discours avec le consensus scientifique.

Selon la thérapeute Nedra Glover Tawwab, l’emploi d’un langage nuancé (« parfois », « peut-être ») est un bon indicateur ; l’inverse doit inciter à la prudence. Et si un diagnostic vous semble correspondre à votre situation après avoir vu une vidéo virale : c’est sans doute le moment opportun pour consulter un véritable spécialiste.

L’enjeu financier et l’importance du recul critique

Il serait illusoire d’oublier la dimension économique derrière ce business. La monétisation – partenariats ou placements produits – influence immanquablement la nature des messages. Comme le souligne la gynécologue Fatima Daoud Yilmaz, il convient donc de garder un regard critique même face à un contenu a priori bien intentionné.

Rien ne remplace le recours à un professionnel de santé qualifié. Prendre le temps de confronter toute information trouvée en ligne auprès d’une personne habilitée demeure la meilleure garantie pour sa santé… et sa tranquillité d’esprit.