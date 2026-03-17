Basket : Pourquoi le nombre de vasectomies explose-t-il aux États-Unis durant la folie March Madness ?

Chaque année, lors du célèbre tournoi universitaire de basket-ball aux États-Unis, le nombre de vasectomies pratiquées connaît une hausse notable. Ce phénomène intrigue : quelles raisons expliquent cette corrélation entre sport et interventions médicales ?

Tl;dr Pic de vasectomies pendant le tournoi March Madness.

Médias et promotions renforcent la tendance « Vas Madness ».

Récupération facilitée devant les matchs pour les patients.

Un phénomène qui fait recette pendant March Madness

Quand le célèbre tournoi de basketball universitaire américain, le March Madness, bat son plein, un autre pic d’activité, inattendu celui-ci, se produit dans les cabinets médicaux américains : la demande de vasectomies grimpe en flèche. Cette observation intrigue autant qu’elle amuse : pourquoi tant d’hommes choisissent-ils précisément ce moment pour subir cette intervention ?

Le confort du canapé et l’attrait du sport

Selon des experts tels que le docteur James Dupree, la raison s’avère étonnamment pragmatique. Après une vasectomie, il est recommandé de rester tranquillement chez soi durant deux à trois jours. Or, cette convalescence coïncide parfaitement avec les retransmissions sportives intenses de mars : « Pour la plupart des hommes, cela signifie passer quelques jours devant la télévision. Et regarder des matchs tout en récupérant rend la période beaucoup plus agréable », expliquait-il déjà en 2018. Certains y voient donc une double opportunité : prendre soin d’eux tout en profitant pleinement du spectacle offert par la NCAA.

Derrière la tendance : l’effet boule de neige médiatique

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Derrière ce phénomène surnommé par certains « Vas Madness », se cache aussi une mécanique bien huilée entre médias et professionnels de santé. Tout démarre en 2008 avec une campagne publicitaire audacieuse lancée par une clinique d’urologie de l’Oregon : « Prenez rendez-vous juste avant le tournoi et profitez-en pour rester devant votre écran – c’est Snip City ! » Rapidement relayée mondialement, l’idée fait son chemin : autres cliniques et journaux s’en emparent, tandis que certaines statistiques montrent jusqu’à 30 % d’augmentation des interventions au début du tournoi en 2016.

À force d’être annoncée puis commentée par tous, cette vague finit par s’autoalimenter, illustrant ce que le sociologue Robert Merton appelait une prophétie autoréalisatrice. Au fil des années, chaque article ou étude devient un nouvel argument dans cette boucle où il devient difficile de distinguer demande spontanée et engouement médiatique.

D’autres pics saisonniers et bénéfices pour les patients

D’ailleurs, l’analyse approfondie menée par le docteur Kevin Ostrowski, basée sur des millions de dossiers d’assurance, révèle que décembre connaît également un pic similaire – mais cette fois lié aux franchises atteintes sur les contrats santé américains.

Pour beaucoup de praticiens comme Alexander Rozanski, cette synchronisation involontaire offre un bénéfice inattendu : « C’est parfois compliqué d’inciter les hommes à respecter scrupuleusement la récupération post-vasectomie ; avec March Madness, ils ont enfin une excuse parfaite pour lever le pied et guérir sereinement. »

Peu importe si la mode découle du marketing ou d’un réel besoin : le principal reste que chacun y trouve son compte… devant un bon match.