Boostez votre immunité et combattez la fatigue avec ce fruit sec incontournable en septembre!

Cet aliment est une source précieuse de magnésium, de fer et de zinc. Sa richesse en ces minéraux est particulière. Savez-vous de quel aliment il s'agit?

Tl;dr La noix de cajou est riche en magnésium, fer et zinc.

Elle contribue à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire.

Une portion par jour (15 noix) est recommandée, non salées et non grillées.

Elle peut être consommée pure ou en purée, sans sucre ajouté.

De l’importance d’une alimentation équilibrée

Septembre, synonyme de rentrée, apporte son lot de fatigue et de blues. Pour contrer ces maux, il est essentiel d’agir dès maintenant en adoptant une alimentation riche et équilibrée.

Des aliments à privilégier

Parmi les aliments conseillés, les fruits et légumes sont incontournables. Deux à trois fruits par jour, des légumes à chaque repas, tout en réduisant la consommation de viandes rouges, de sucre et de produits ultra-transformés. Un autre groupe d’aliments à privilégier est les fruits secs ou oléagineux. Amandes, noisettes, noix de Grenoble, de cajou, du Brésil, de pécan, de macadamia, de coco, graines de tournesol, de courge, de sésame, de lin, de colza ou encore les pistaches, le choix est vaste.

La noix de cajou : un allié de taille contre la fatigue

Un fruit se distingue particulièrement de ce groupe : la noix de cajou. Selon Angélique Houlbert, diététicienne-nutritionniste et auteure du livre « 100 aliments IG bas à volonté », « C’est une source de magnésium qui contribue à réduire la fatigue, ainsi que de fer et de zinc, indispensables au système immunitaire et au bon fonctionnement intellectuel ». De plus, la noix de cajou a un index glycémique bas, « une portion aura un impact très faible voire nul sur la glycémie ».

Il est conseillé de consommer une portion de 15 noix de cajou par jour, en veillant à choisir des noix non salées et non grillées pour éviter les produits de glycation avancés. Elles peuvent aussi être consommées en purée, sans sucre ajouté.