Bouger en famille aide aussi le cerveau, selon une petite étude pilote

Une séance de 45 minutes d’activité en famille a amélioré à court terme mémoire, traitement de l’information et réponse à l’insuline dans une petite étude.

Une séance familiale a montré des effets immédiats

Enfants et parents n’en tirent pas les mêmes bénéfices

L’étude reste petite et prudente

Quarante-cinq minutes. C’est le temps qu’a duré l’activité testée par des chercheurs de Nottingham Trent University, et cela a suffi pour faire apparaître des effets à court terme sur le cerveau et sur la façon dont l’organisme gère un repas.

L’étude, menée par Scarlett Fountain et Karah Dring à Nottingham Trent University, s’est intéressée à une idée simple, mais pas si souvent testée, l’activité physique en famille. Les chercheurs ont choisi le tag rugby, une version sans contact du rugby, jugée ludique et assez souple pour réunir plusieurs âges dans la même séance.

Quarante-cinq minutes, et déjà un signal

Seize familles ont participé à l’expérience. À une occasion, elles faisaient une séance de 45 minutes avec échauffement, exercices techniques et petits matchs. À une autre, elles restaient assises au repos. Avant puis après, chacun passait des tests sur ordinateur pour mesurer la mémoire de travail, l’attention et la vitesse de traitement de l’information.

Les chercheurs ont aussi observé la réponse du corps après un déjeuner standardisé, en suivant la glycémie et l’insuline. C’est un point intéressant, parce qu’on ne parle pas seulement de ressenti ou d’humeur, mais de mesures biologiques et cognitives.

Pourquoi la famille est le vrai sujet

Le décor de départ, lui, n’a rien d’anecdotique. D’après les données rappelées dans l’article scientifique, environ un adulte sur trois n’atteint pas les niveaux d’activité recommandés. Chez les 11-17 ans, c’est encore plus marqué, quatre sur cinq n’atteignent pas la moyenne conseillée de 60 minutes par jour.

Or les parents manquent souvent de temps. Le coût des activités encadrées revient aussi souvent, et les familles les moins aisées évoquent en plus un accès limité aux équipements sportifs ou de loisirs. À l’inverse, les familles plus favorisées décrivent ces infrastructures locales comme un appui réel.

Ce que l’étude a trouvé pour les parents et les enfants

Chez les enfants, la séance a été suivie d’une meilleure performance sur une tâche de mémoire de travail. Chez les parents, c’est le traitement de l’information qui s’est amélioré juste après l’exercice, avec un bénéfice observé jusqu’à 45 minutes plus tard.

Côté métabolique, les parents ont présenté des concentrations d’insuline plus basses après le repas que lors de la séance de repos, alors que la réponse glycémique restait similaire. En gros, leur organisme semblait gérer le même repas avec moins d’insuline.

Des résultats utiles, mais encore fragiles

Bon, il faut garder la tête froide. L’échantillon est petit, 16 familles, et l’étude ne porte que sur une séance unique. Elle ne dit donc pas si ces effets durent, ni s’ils s’accumulent si l’on bouge régulièrement ensemble.

Mais le signal est utile. Les auteurs rappellent aussi, à partir de leurs entretiens précédents auprès de 24 familles, que l’exemple circule dans les deux sens, les parents motivent les enfants, et les enfants peuvent aussi entraîner les parents. Pour vous, l’intérêt concret est là, une activité partagée, plaisante et accessible a peut-être plus de chances d’entrer dans le quotidien qu’un programme de sport de plus à caser dans des agendas déjà pleins.