Bureau debout : un nouveau risque sanitaire insoupçonné

Découvrez le nouveau risque pour la santé que personne n'a vu venir : les bureaux debout !

Tl;dr Les bureaux debout pourraient ne pas compenser les effets d’un mode de vie sédentaire.

Une station debout prolongée peut causer des problèmes circulatoires.

La solution réside dans l’équilibre entre mouvement et posture.

Le mythe des bureaux debout

Au cours des dernières années, les travailleurs sédentaires ont adopté les bureaux debout en espérant contrecarrer les effets néfastes d’une position assise prolongée. Cette alternance entre la station assise et debout est censée améliorer la posture et résoudre les problèmes de santé liés à la sédentarité. Pourtant, une étude récente vient mettre en lumière une réalité inquiétante associée à cette tendance de santé au travail.

Les dangers de la station debout prolongée

Selon les chercheurs de la New University of Sydney, une position debout prolongée n’améliorerait pas la santé cardiovasculaire à long terme, mais pourrait au contraire augmenter les risques de problèmes circulatoires, tels que les varices et la thrombose veineuse profonde. Les résultats de cette étude, publiés dans l’International Journal of Epidemiology, reposent sur l’analyse des données de 83 013 adultes britanniques, recueillies sur une période de 7 à 8 ans. « Le constat est clair : rester debout trop longtemps ne compensera pas un mode de vie par ailleurs sédentaire et pourrait s’avérer risqué pour la santé circulatoire de certaines personnes », affirme le Dr Matthew Ahmadi, auteur principal de l’étude.

La solution : un équilibre entre mouvement et posture

Si rester assis ou debout pendant de longues heures peut être préjudiciable à la santé, la solution réside dans un équilibre entre mouvement et posture. Il est essentiel d’intégrer des pauses régulières et de varier sa position tout au long de la journée. Les personnes qui restent assises de longues heures devraient se lever et s’étirer toutes les 30 à 60 minutes pour améliorer la circulation sanguine et réduire la tension musculaire.

De même, ceux qui restent debout pendant de longues périodes devraient s’asseoir ou changer de poids régulièrement pour soulager la pression sur le bas du dos et les jambes. L’utilisation de bureaux réglables ou de postes de travail assis-debout encourage l’alternance entre ces deux positions, favorisant une meilleure posture et une plus grande mobilité. Il est également recommandé d’intégrer des exercices doux, tels que la marche, les étirements ou le yoga léger, pour contrer les effets négatifs de l’immobilité et améliorer le bien-être général.

En conclusion, la clé de la santé au travail n’est pas de rester debout, mais de bouger et de varier sa posture régulièrement.