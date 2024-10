Calories quotidiennes à 40 ans pour éviter la prise de poids : le chiffre clé

Pour maintenir un poids santé, il est important de se concentrer sur la qualité de notre alimentation plutôt que sur la quantité de calories consommées. L’activité physique régulière est également cruciale. En vieillissant, il est essentiel de trouver un équilibre entre le plaisir de manger et la santé.

L’activité physique quotidienne est également essentielle pour brûler des calories et préserver la musculature. Marche, natation, fitness, choisissez l’activité qui vous plaît le plus.

Compter les calories peut être une tâche lourde et stressante. Pour ceux qui ne souhaitent pas peser ou noter tout ce qu’ils mangent, il propose un exemple de menu équilibré avec des proportions appropriées de protéines, de légumes et de féculents.

Plutôt que de se focaliser sur le comptage des calories, il est essentiel de privilégier une alimentation diversifiée et équilibrée . Un bon équilibre entre lipides, glucides et protéines est nécessaire. « 100 grammes de riz complet ne sont pas assimilés de la même manière que 100 grammes de sucre blanc », explique Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste.

Le vieillissement entraîne un ralentissement du métabolisme. Notre corps brûle naturellement moins de calories, augmentant le risque de prise de poids. C’est particulièrement vrai pour les femmes à partir de 40 ans et encore plus à 50 ans.

