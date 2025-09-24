Ce que la majorité ignore à propos de la vitamine D, selon un gastro-entérologue

Bien que la vitamine D soit souvent associée à la santé osseuse, de nombreux préjugés persistent à son sujet. Un gastro-entérologue américain de renom révèle quatre erreurs fréquentes que l’on commet au sujet de ce nutriment essentiel.

Tl;dr 600 UI/jour suffisent pour la majorité des adultes.

L’exposition solaire modérée favorise la synthèse naturelle.

Suppléments inutiles sans avis médical pour la plupart.

Comprendre le rôle essentiel de la vitamine D

Longtemps surnommée la vitamine du soleil, la vitamine D se révèle indispensable au maintien de notre santé osseuse, mais pas seulement. Son action s’étend à l’optimisation du système immunitaire et au bon fonctionnement général de l’organisme. Pourtant, il subsiste un certain flou quant à la quantité réellement nécessaire, aux meilleures sources naturelles ou encore à l’utilité des suppléments.

Quels apports quotidiens et par quels moyens ?

Beaucoup s’imaginent qu’il faut consommer d’importantes doses pour rester en bonne santé. Pourtant, selon le gastro-entérologue Dr. Pal Manickam, une dose journalière d’environ 600 UI (unités internationales) suffit amplement pour un adulte en bonne santé. Ce seuil couvre les besoins essentiels, notamment en matière de solidité osseuse. Il convient donc d’éviter toute surconsommation ou automédication : « Prenez conseil auprès d’un professionnel avant d’augmenter vos apports », rappelle le spécialiste.

L’une des questions récurrentes concerne l’exposition au soleil. Ici, il n’est nul besoin de passer des heures dehors : une exposition modérée de 20 à 30 minutes par jour, bras et visage découverts, hors créneaux de forte chaleur, permet généralement à l’organisme de produire suffisamment de vitamine D. Attention cependant : une utilisation systématique de crème solaire bloque ce processus, même si celle-ci demeure essentielle lors d’expositions prolongées.

L’alimentation : le rôle clé des poissons gras

Certains aliments constituent aussi d’excellentes sources. Les poissons gras arrivent en tête : saumon, maquereau, sardines ou thon renferment tous des quantités appréciables de vitamine D. Voici les principaux alliés dans l’assiette :

Saumon , maquereau , sardines , thon

, , , Lait enrichi, œufs, champignons (en moindres proportions)

Pour ceux qui consomment ces poissons plusieurs fois par semaine et s’exposent raisonnablement au soleil, la prise de suppléments s’avère souvent superflue.

Suppléments : utilité réelle ou précaution inutile ?

La tentation de vérifier régulièrement son taux sanguin ou d’avaler des compléments alimentaires est répandue. Pourtant, comme le souligne le Dr. Pal Manickam, seuls certains profils médicaux précis — atteints par exemple d’ostéoporose ou de pathologies digestives spécifiques — nécessitent une surveillance particulière. Pour les autres ? Un mode de vie équilibré suffit généralement. Si un doute persiste concernant votre statut en vitamine D, mieux vaut solliciter l’avis d’un médecin avant toute initiative.

Face à la vitamine D comme ailleurs en santé publique : c’est la mesure qui prime — ni excès ni privation inconsidérée — et toujours sous l’œil averti d’un professionnel.