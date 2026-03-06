Ce que révèlent vraiment les dates de péremption sur la sécurité alimentaire

La signification des dates de péremption sur les aliments suscite souvent la confusion chez les consommateurs, qui s’interrogent sur leur impact réel en matière de sécurité alimentaire et sur le risque potentiel de consommer des produits au-delà de ces délais.

Tl;dr Les dates indiquent la qualité, pas toujours la sécurité alimentaire.

Fiez-vous à vos sens pour évaluer la fraîcheur.

Gardez le réfrigérateur à 4°C ou moins pour préserver les aliments.

Dans nos cuisines, les fameuses dates affichées sur les emballages alimentaires suscitent bien des interrogations. Ce que l’on sait moins, c’est que ces indications – qu’il s’agisse de « Best By », « Use By » ou « Sell By » – n’ont pas valeur réglementaire (sauf pour le lait infantile). Elles sont décidées par les fabricants eux-mêmes, après tests et analyses visant avant tout la qualité optimale, non la sécurité. Comme l’a rappelé un porte-parole du U.S. Department of Agriculture, il s’agit surtout de garantir une saveur ou une texture idéale au moment de la consommation.

La distinction est cruciale : un aliment peut demeurer sain au-delà de la date imprimée sur son emballage, même si sa saveur ou sa texture commence à décliner. Les produits frais tels que le lait ou la charcuterie se consomment généralement sans risque plusieurs jours après cette échéance, à condition d’être conservés correctement. Quant aux denrées placées au congélateur, elles peuvent théoriquement se garder indéfiniment, mais perdront progressivement en goût.

Pour les produits du placard – conserves, céréales, biscuits – la prudence s’impose si l’emballage présente des signes de détérioration (rouille, bombement). Sinon, ces aliments restent souvent comestibles des années durant, bien que leur aspect puisse évoluer.

Savoir repérer un aliment périmé

Il serait toutefois imprudent de se fier uniquement à l’absence d’une date fatidique : chaque année, nombre de consommateurs prennent le risque d’intoxications bénignes. Pour limiter ce danger :

L’aspect visuel et olfactif prime : moisissures, odeur aigre, changement de couleur ou texture suspecte signalent souvent un aliment impropre à la consommation.

Quelques repères pratiques : un œuf qui flotte dans l’eau doit être jeté ; une viande collante ou malodorante aussi ; tandis que des condiments comme le ketchup ou la moutarde peuvent durer plusieurs mois après ouverture dès lors qu’ils restent sans taches ni odeurs étranges.

Mieux conserver pour moins jeter

Selon Vanessa Coffman, directrice d’une alliance contre les maladies d’origine alimentaire, un point clé consiste à régler son réfrigérateur à 4 °C maximum (40°F) et son congélateur à –18 °C (0°F). D’autres astuces aident à prolonger la vie des aliments et éviter le gaspillage : séparer viandes et poissons crus du reste du frigo ; ne jamais ranger lait ni œufs dans la porte ; privilégier des lieux secs pour stocker céréales et conserves ; enfin, utiliser ses sens plus que son calendrier pour juger de la fraîcheur.

Comprendre ce qui se cache derrière les dates limite permet non seulement d’éviter les intoxications mais aussi de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.