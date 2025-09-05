Ce que vos chevilles peuvent dévoiler sur deux maladies mortelles : les signaux à surveiller absolument

Les chevilles, souvent négligées, peuvent pourtant signaler la présence de maladies graves. Certains signes inhabituels, s’ils sont repérés à temps, pourraient permettre de détecter deux pathologies mortelles nécessitant une attention médicale rapide.

Tl;dr Chevilles enflées peuvent signaler une maladie grave.

Œdème unilatéral : risque de thrombose veineuse profonde.

Gonflement bilatéral : attention à l’insuffisance cardiaque.

Des chevilles qui gonflent : un symptôme à ne pas négliger

Rares sont ceux qui prêtent attention à des chevilles enflées, souvent perçues comme une simple gêne après une longue journée debout. Pourtant, ce phénomène anodin peut masquer des pathologies sévères, voire menaçantes pour la vie. L’analyse du schéma d’œdème – sa localisation, son côté, sa symétrie – apporte des indices précieux et doit alerter.

Reconnaître les signes avant-coureurs

À y regarder de plus près, le gonflement d’un seul membre inférieur évoque généralement une pathologie veineuse sérieuse comme la thrombose veineuse profonde. Cette affection, où un caillot bloque une veine profonde, se manifeste souvent par un œdème « prenant le godet » (empreinte temporaire laissée à la pression), parfois associé à des sensations de chaleur, de douleur ou de rougeur sur la jambe concernée. L’urgence est réelle : négligée, cette obstruction peut conduire à une embolie pulmonaire fatale.

Le tableau change radicalement lorsque l’œdème touche simultanément les deux jambes. Ici, c’est l’insuffisance cardiaque qui se profile à l’horizon. Le cœur perd alors en efficacité pour propulser le sang, ce qui entraîne une accumulation de liquide dans les tissus périphériques. D’autres signes s’y associent souvent :

Essoufflement rapide

Fatigue persistante

Prise de poids inexpliquée

Ces manifestations doivent inciter à consulter sans attendre, car le risque de complications graves – notamment l’œdème pulmonaire ou des atteintes organiques – n’est jamais loin.

L’importance d’une réaction rapide

Ne jamais sous-estimer un œdème soudain ou persistant au niveau des membres inférieurs, surtout si d’autres symptômes se manifestent. Les professionnels de santé s’appuient sur différents examens – échographie veineuse, analyses sanguines ou tests cardiaques – pour identifier la cause exacte et engager au plus vite le traitement approprié. Rappelons que certains troubles cardiovasculaires évoluent silencieusement ; prêter attention aux signaux corporels reste donc la première défense contre les complications majeures.

Savoir écouter son corps

Rester attentif aux modifications physiques telles que des jambes gonflées s’avère essentiel pour préserver sa santé cardiovasculaire. Derrière ces alertes discrètes se cachent parfois des maladies insoupçonnées qu’il serait risqué d’ignorer. Prendre conscience du danger potentiel derrière un simple gonflement peut littéralement sauver des vies.