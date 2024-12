Comment avaler correctement vos médicaments : guide pratique

En revanche, le NHS déconseille de jeter les pilules vers l’arrière de la gorge, de pencher la tête en arrière lors de la déglutition et de broyer les pilules, d’ouvrir les capsules ou de modifier vos médicaments sauf sur indication d’un professionnel de la santé, car cela pourrait empêcher le médicament de fonctionner correctement.

Selon le NHS britannique, il est également possible de faciliter la déglutition en respectant les directives suivantes :

La méthode « lean-forward » implique d’avaler la pilule en position debout avec la tête penchée vers l’avant. Placez la capsule sur votre langue, prenez une gorgée d’eau, puis inclinez légèrement votre tête vers l’avant en inclinant votre menton vers votre poitrine. Avalez la pilule et l’eau dans cette position.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Avez-vous déjà ressenti une certaine appréhension à l’idée de devoir avaler une pilule ? Si c’est le cas, rassurez-vous, vous n’êtes pas seul. L’expression « une pilule difficile à avaler » ne doit pas son existence au hasard. Pour beaucoup, prendre un médicament peut s’avérer être une tâche ardue. Mais ne vous inquiétez pas, des techniques simples, intelligentes et efficaces existent pour vous faciliter la tâche. Il suffit de faire preuve d’un peu de créativité pour positionner la pilule, boire l’eau et l’avaler !

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter