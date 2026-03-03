Comment composer le petit-déjeuner idéal pour booster l’énergie de nos enfants chaque matin ?

Le choix entre un petit-déjeuner salé ou sucré influence l’énergie et la concentration des enfants dès le début de la journée. Découvrez quels aliments privilégier le matin pour leur assurer forme et vitalité à l’école.

Tl;dr Équilibrer protéines, glucides et lipides au petit-déjeuner.

Éviter les petits-déjeuners composés uniquement de sucre.

Un excès de sucre cause des pics d’énergie suivis de fatigue.

Comprendre les besoins du petit-déjeuner chez l’enfant

Bien souvent, le réveil matinal se transforme en course contre-la-montre, surtout avec des enfants à la maison. Nombreux sont les parents qui, par facilité ou par manque de temps, optent pour une tartine de pâte à tartiner accompagnée d’un verre de jus de fruit. Mais cette solution rapide est-elle réellement adaptée aux besoins des plus jeunes ? Isabelle Proudy, diététicienne-nutritionniste à Rennes, livre son éclairage et bat en brèche quelques idées reçues.

Le rôle central des macronutriments essentiels

Pour garantir un petit-déjeuner équilibré, il n’est pas nécessaire d’exclure le sucre à tout prix. Selon Isabelle Proudy, la clé réside dans l’association des trois principaux macronutriments : protéines, glucides et lipides. Cette combinaison assure non seulement un apport énergétique durable, mais aussi une meilleure satiété sur la matinée. Un exemple : un Petit-Suisse accompagné d’un peu de pain peut tout à fait convenir aux enfants comme aux adultes – seule la quantité varie selon l’âge.

Sucres rapides versus sucres lents : où placer le curseur ?

À ce sujet, la spécialiste rappelle que les glucides, qu’ils soient sous forme rapide (comme les fruits) ou lente (pain, céréales), sont indispensables au bon déroulement du repas matinal. Ils fournissent ce « carburant » si précieux pour digérer efficacement et attaquer la journée. Cependant, il faut savoir doser : un petit-déjeuner composé exclusivement de brioche et de chocolat chaud ne suffit pas à couvrir les besoins énergétiques sur la durée. Ce type d’aliments provoque un pic rapide de glycémie — autrement dit, une élévation soudaine du taux de sucre dans le sang.

Les conséquences insoupçonnées d’un excès de sucre

Ce phénomène entraîne bien souvent une réaction en chaîne : après le pic d’énergie procuré par le sucre, s’ensuit généralement une sensation brutale de fatigue ou une fringale soudaine vers 10 heures. La cause ? Une hypoglycémie réactionnelle que détaille ainsi la diététicienne : « En contrecoup de cette élévation trop importante de la glycémie, il y a ce qu’on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Cela se traduit par une fatigue et des fringales ».

Pour aider les enfants (et leurs parents) à tenir toute la matinée sans coup de mou ni envie pressante de grignoter, il vaut mieux miser sur un équilibre subtil entre protéines, glucides et lipides plutôt que sur une simple dose sucrée express… Une question d’habitude plus que d’effort.