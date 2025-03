Contre la tuberculose en hausse, l’importance cruciale d’un diagnostic rapide

Comment une détection précoce peut-elle être la solution pour éliminer le fardeau croissant de la tuberculose ?

Tl;dr En Inde, la lutte contre la tuberculose s’intensifie grâce aux initiatives gouvernementales.

La détection en temps voulu et les approches de traitement avancées sont essentielles pour contrôler la maladie.

Les efforts collectifs sont nécessaires pour éliminer la tuberculose.

La lutte contre la tuberculose en Inde s’intensifie

L’Inde est en marche pour éliminer le fardeau de la tuberculose (TB), une maladie dont les cas augmentent rapidement. Grâce aux initiatives gouvernementales robustes, dont le Programme national d’élimination de la tuberculose et la Campagne d’élimination de la tuberculose en 100 jours, le taux d’incidence de la TB a considérablement diminué, passant de 237 pour 100 000 habitants en 2015 à 195 en 2023. Les décès liés à la TB ont également baissé, passant de 28 à 22 pour 100 000 habitants. Ces réalisations sont remarquables, compte tenu des défis posés par la pandémie de COVID-19 qui a affecté l’accès aux soins des patients et un système de santé déjà surchargé.

Détection en temps voulu : une responsabilité partagée

Détecter les patients atteints de TB est une responsabilité partagée entre les citoyens, le gouvernement et le secteur privé. Les personnes en contact étroit avec les patients atteints de TB, ceux dont le système immunitaire est affaibli et les individus confrontés à la pauvreté et à la malnutrition sont plus à risque d’infection. La TB peut toucher différents organes, mais certains des symptômes courants sont une toux persistante de plus de trois semaines, des douleurs thoraciques, de la fièvre, une perte de poids et des sueurs nocturnes. Reconnaître ces symptômes est crucial, car un diagnostic précoce assure un traitement en temps voulu et prévient la propagation de la maladie.

Des approches de diagnostic et de traitement avancées

Des services de diagnostic avancés sont désormais disponibles dans les laboratoires gouvernementaux et privés. Le gouvernement renforce son infrastructure de santé existante grâce à un vaste réseau de centres de santé Ayushman Aarogya Mandir, qui rendront les services de TB accessibles partout. Pour améliorer les résultats du traitement, en particulier pour les cas de TB multirésistante, des schémas thérapeutiques oraux plus courts font désormais partie du programme national. Ces traitements réduisent la durée du traitement et améliorent l’adhésion des patients.

Le chemin à parcourir

Alors que la TB et son traitement ont un impact sur la santé globale, le gouvernement et le secteur privé se concentrent également sur la gestion des conditions coexistantes telles que la malnutrition, le diabète et le VIH pour prévenir les échecs de traitement. De grandes entreprises ont fait un pas en avant grâce à l’initiative Ni-kshay Mitra, offrant un soutien nutritionnel et diagnostique aux patients atteints de TB. Pour que l’Inde parvienne à un avenir sans TB, tous les acteurs doivent assumer une responsabilité égale. Ce n’est qu’à travers ces efforts collectifs que cet objectif ambitieux d’éliminer la TB à la racine peut être atteint.