Covid-19 : avons-nous déjà franchi le pic de l’épidémie ?

Selon le dernier bulletin de Santé publique France pour la semaine du 18 au 24 décembre, la France a connu une légère diminution des indicateurs de Covid-19, bien que le virus circule toujours abondamment. On pense que le pic épidémique pourrait avoir été atteint. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la pandémie ?

Tl;dr Santé publique France a enregistré une baisse des indicateurs du Covid-19 pour la semaine du 18 au 24 décembre.

Les indicateurs de syndromes Covid-19 étaient en baisse en ville et à l’hôpital.

Les indicateurs virologiques issus des tests en laboratoire étaient également en diminution.

Cependant, une progression du virus a été observée dans les eaux usées.

Un souffle d’espoir dans la bataille contre le Covid-19

Dans le combat inlassable contre le Covid-19, une lueur d’espoir se fait jour. Santé publique France nous annonce, dans son bulletin de la semaine du 18 au 24 décembre, une légère baisse des indicateurs du virus, malgré une circulation toujours élevée. Un signe positif, alors que le pic épidémiologique aurait possiblement été franchi.

Baisse des indicateurs : une dynamique positive

Santé publique France a partagé ce mercredi 27 décembre son bulletin national sur les infections respiratoires aigües. Il en ressort que, pour la semaine 51, les indicateurs liés à la « Covid-19 étaient en légère baisse en ville et à l’hôpital », avant même les fêtes de fin d’année.

Les taux de positivité en ville et à l’hôpital restaient pourtant à des niveaux élevés. Toutefois, cette diminution était observée dans toutes les classes d’âge en ville, et à l’hôpital chez les 0-4 ans et les 65 ans et plus.

Des tests en laboratoire rassurants

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont souligné que « les indicateurs virologiques issus des tests réalisés en laboratoires de biologie médicale étaient également en diminution dans toutes les classes d’âge parmi la population testée ».

Durant cette semaine, ce sont 29.683 nouveaux cas qui ont été détectés par les laboratoires de biologie médicale, contre un peu plus de 35.000 une semaine auparavant. Le taux d’incidence, lui, est passé de 55 à 44 pour 100.000 habitants.

Progression du virus dans les eaux usées

Cependant, une ombre au tableau persiste : Santé publique France a observé une progression du virus dans les eaux usées. Un point à surveiller pour anticiper une éventuelle recrudescence du virus.