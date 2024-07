Covid-19 : le mystère des personnes jamais infectées dévoilé ?

Cette étude offre donc de nouvelles perspectives scientifiques qui devraient aider à préciser les mécanismes de l’immunité face aux épidémies et pandémies futures.

D’après le Pr. Christopher Chiu, ces résultats pourraient influencer le développement de nouvelles interventions contre le virus SRAS-CoV-2. Le Dr. Marko Likolic nous éclaire sur la portée de ces résultats : « Nous comprenons désormais bien mieux l’ensemble des réponses immunitaires, ce qui pourrait servir de base au développement de traitements et de vaccins potentiels ».

En plus de cela, l’étude donne une vue d’ensemble détaillée de l’évolution de la réponse immunitaire lors d’une infection. Les chercheurs ont découvert l’implication d’un certain gène dans la prévention d’une infection prolongée.

De la phase pré-infection jusqu’à la disparition totale du virus, l’équipe de recherche a surveillé la muqueuse nasale et le sang des participants. Ils ont découvert que, chez ces Novid, la réponse immunitaire était différente. Plutôt qu’une réaction généralisée, ces individus ont développé des réponses immunitaires « jamais vues auparavant » , selon le même communiqué.

Selon les chercheurs, ceux qui réussissent à éviter constamment la maladie possèdent des réponses immunitaires uniques . L’étude indique une réaction immunitaire localisée dans la muqueuse du nez, qui fonctionne comme un système de détection du virus. Cette réponse immunitaire permet non seulement d’identifier le virus, mais aussi de l’empêcher de prendre racine et de provoquer une infection.

Depuis l’émergence du SARS-CoV-2, un certain groupe de personnes résiste à l’infection, malgré les vagues successives de la pandémie. Ces individus, surnommés « Novid », semblent détenir un secret qui les protège du Covid-19. Une récente étude de l’Imperial College London, publiée dans la revue Nature, offre une explication à ce phénomène.

