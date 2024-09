Découvrez la taille idéale d’oreiller pour une nuit de sommeil réparatrice

Il serait illogique qu'un individu de grande stature, comme un joueur de rugby, et une personne plus petite et mince utilisent un oreiller de la même épaisseur. Ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir une différence ?

Tl;dr Choix d’oreiller crucial pour qualité du sommeil, selon étude coréenne.

Épaisseur d’oreiller doit s’adapter à la morphologie et position de sommeil de chacun.

Oreillers trop épais ou fermes peuvent causer douleurs cervicales et ronflements.

Les chercheurs recommandent un format d’oreiller rectangulaire.

Le choix de l’oreiller, un détail à ne pas négliger

L’importance du choix de l’oreiller est souvent sous-estimée. Pourtant, une étude récente menée par des chercheurs coréens et publiée dans l’International Journal of Environmental Research and Public Health affirme que la qualité de nos nuits en dépend fortement.

Épaisseur et fermeté, facteurs clés

Les données de 332 adultes âgés de 20 à 76 ans ont été analysées. L’étude a révélé que ceux qui utilisaient des oreillers trop épais ou trop fermes souffraient davantage de douleurs cervicales, de ronflements et de réveils nocturnes. Il est donc essentiel de choisir un oreiller adapté à sa morphologie et à sa position de sommeil.

Charlène Chéron, chiropracteur, nous donne quelques conseils : « L’idéal est d’avoir un oreiller d’une épaisseur égale à la distance qui correspond au bout de l’épaule jusqu’à la nuque« . En d’autres termes, une personne de grande carrure et une personne fluette n’auront pas besoin du même type d’oreiller.

Voici quelques recommandations selon votre position de sommeil :

Les dormeurs latéraux devraient opter pour un oreiller plutôt ferme et suffisamment épais pour maintenir un bon alignement de la colonne vertébrale.

Ceux qui dorment sur le dos ont besoin d’un oreiller soutenant le cou sans reposer sur les épaules.

Quant à ceux qui dorment sur le ventre, position déconseillée, un oreiller fin voire l’absence d’oreiller est recommandée.

Le format idéal

Enfin, pour éviter une mauvaise position de la tête et une flexion du cou, les chercheurs recommandent un format d’oreiller rectangulaire (50 x 70 cm) plutôt que carré (65 x 65 cm).