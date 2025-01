Les couvertures lestées améliorent-elles réellement la qualité de votre sommeil ?

Est-ce que les couvertures lestées peuvent réellement améliorer la qualité de votre sommeil ?

Tl;dr Les couvertures lestées peuvent améliorer le sommeil.

Leur efficacité varie selon les individus.

Choisir la bonne couverture lestée nécessite certaines précautions.

Dans notre quête incessante d’un sommeil de qualité, nous pourrions trouver une solution dans quelque chose d’aussi simple qu’une couverture. Pas n’importe quelle couverture, mais une couverture lestée. Vous avez du mal à dormir ? Cette solution pourrait vous convenir.

Le potentiel apaisant des couvertures lestées

Ces couvertures, remplies de matériaux lourds comme du sable, du riz ou des billes de plastique, offrent une sensation d’apaisement à certaines personnes, selon Michelle Drerup, psychologue agréée et directrice de la médecine du sommeil comportementale à la Cleveland Clinic. Elle explique que les couvertures lestées procurent une « stimulation de pression profonde », une forme de stimulation tactile qui applique une pression douce et uniforme sur le corps, pouvant être perçue comme le sentiment d’être tenu ou enlacé.

Une aide au sommeil pour tous ?

Cependant, leur efficacité n’est pas universelle. Une étude de novembre 2024 publiée dans BMC Psychiatry a révélé que les personnes souffrant d’insomnie pourraient bénéficier de l’utilisation d’une couverture lestée. Cependant, tous les participants à l’étude n’ont pas ressenti les mêmes effets. De plus, les résultats ne sont pas suffisants pour prouver que les couvertures lestées sont des aides au sommeil efficaces pour tous, a déclaré Beth Malow, professeur de neurologie et de pédiatrie à l’Université Vanderbilt. Elle souligne que le sommeil est complexe et que différentes interventions fonctionnent pour différentes personnes.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Choisir la bonne couverture lestée

Si vous êtes intéressé par l’essai d’une couverture lestée, il y a quelques éléments à prendre en compte. Tout d’abord, choisissez une couverture dont le poids représente environ 10% de votre poids corporel. Ensuite, considérez la taille de la couverture et le matériau. Votre préférence pour la chaleur ou la fraîcheur peut influencer le type de tissu que vous préférez. Enfin, certaines personnes ne devraient pas utiliser de couvertures lestées pour des raisons de sécurité, comme les nourrissons, les tout-petits et toute personne incapable de retirer la couverture elle-même.

En fin de compte, une couverture lestée est une aide au sommeil simple et sûre pour la plupart des gens. Compte tenu du manque d’effets secondaires négatifs, « ça vaut la peine d’essayer », affirme Kit Lee, médecin en médecine familiale à l’Université Loyola.