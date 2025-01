Couvertures lestées : améliorez votre sommeil et votre santé globale

Découvrez comment les couvertures lestées peuvent améliorer votre sommeil et booster votre santé globale.

Améliorer le sommeil avec une couverture lestée

Si vous passez vos nuits à vous retourner sans cesse, il peut être judicieux de remplacer votre couette par une couverture lestée pour améliorer votre sommeil. Une couverture lestée est un type de couverture tricotée ou cousue, alourdie avec un matériau lourd ou des perles de sable, de riz ou de plastique.

Le poids apaisant de la couverture

Selon Michelle Drerup, psychologue agréée et directrice de la médecine du sommeil comportementale à la Cleveland Clinic, ce poids supplémentaire peut procurer une sensation apaisante à certaines personnes. Les couvertures lestées offrent une stimulation par pression profonde, une forme de stimulation tactile qui implique une pression douce et uniforme sur le corps, qui est censée détendre le système nerveux. De plus, la pression peut imiter la sensation d’être tenu ou serré dans les bras, ce qui peut être apaisant et réconfortant.

Les bienfaits des couvertures lestées : une question de recherche

Il existe des preuves que les couvertures lestées peuvent aider à dormir, mais les études ont été petites et « plus de recherches sont nécessaires », selon les experts. Une étude de novembre 2024 publiée dans BMC Psychiatry a révélé que les personnes souffrant d’insomnie pourraient bénéficier de l’utilisation d’une couverture lestée. Cependant, malgré certains résultats positifs, les résultats ne sont pas suffisants pour prouver que les couvertures lestées sont des aides au sommeil efficaces pour tout le monde.

Choisir la bonne couverture lestée

Si vous êtes intéressé par l’essai d’une couverture lestée pour dormir, vous devrez prendre en compte certains facteurs. Tout d’abord, choisissez une couverture qui représente environ 10% de votre poids corporel. Il est également important de considérer la taille de la couverture et le matériau. Par exemple, si vous avez tendance à avoir chaud ou froid, cela peut influencer votre choix de tissu. Cependant, pour la plupart des gens, une couverture lestée est une aide au sommeil sûre et simple. Compte tenu du manque d’effets secondaires négatifs des couvertures lestées, « cela vaut la peine d’essayer », selon le Dr Lee.