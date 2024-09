Découvrez les deux âges cruciaux de vieillissement selon une étude

Selon des universitaires américains, l'âge biologique d'une personne ne correspondrait pas toujours à son âge chronologique, notant un vieillissement accéléré de l'organisme à 44 et 60 ans. Qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du vieillissement ?

Le mystère des âges critiques du vieillissement

Une récente étude menée par des chercheurs de l’université de Stanford et de l’université technologique de Nanyang a révélé un phénomène surprenant : notre corps subirait un vieillissement accéléré à deux âges spécifiques, 44 et 60 ans. Cette découverte pourrait bouleverser notre compréhension du vieillissement et de la santé humaine.

L’âge biologique et chronologique : deux mesures distinctes

Avant de plonger dans les détails de cette recherche, il est essentiel de distinguer l’âge biologique de l’âge chronologique. Le premier fait référence aux changements physiques qui se produisent dans notre corps au fil du temps, affectant les protéines, les métabolites et l’activité génique. Le second, quant à lui, correspond simplement à notre âge en années depuis notre naissance.

En se concentrant sur l’âge biologique, les chercheurs ont découvert que 81 % des plus de 11 000 molécules observées dans le corps adulte connaissaient d’importants changements à 44 et 60 ans.

Quels sont les risques associés à ces âges ?

Les risques de santé associés à ces deux âges sont principalement liés à la santé cardiaque. Les scientifiques ont notamment observé une augmentation d’une protéine liée à l’athérosclérose (accumulation de plaque dans les artères) et une diminution de la capacité à métaboliser la caféine. L’alcool, quant à lui, aurait un effet yo-yo sur la tension artérielle.

Des questions sans réponse

Malgré cette avancée significative, les raisons exactes de ces changements restent un mystère pour la science. Juan Carlos Verján, chercheur sur le vieillissement, suggère que le pic à 60 ans pourrait être lié à l’inflammation. Cependant, les changements survenant à 44 ans restent inexpliqués.