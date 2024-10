Décryptage du Syndrome de Pica : Qu’est-ce que c’est et quelles en sont les causes ?

La prise en charge du syndrome de pica est déterminée par la cause initiale et la sévérité de la maladie. Comment peut-on alors adapter le traitement en fonction de ces facteurs ?

Tl;dr Le syndrome de pica est un trouble où l’on ingère des substances non alimentaires.

Il touche autant les enfants que les adultes, avec des causes diverses.

Il peut causer des obstructions intestinales et des carences nutritionnelles.

Le traitement dépend de la cause et de la gravité du trouble.

Comprendre le syndrome de Pica

Le syndrome de pica est une maladie psychiatrique rare qui se manifeste par l’ingestion de substances non alimentaires. Son nom, dérivé du latin signifiant « pie magpie », fait référence à l’oiseau connu pour son régime alimentaire diversifié.

Un Trouble du comportement singulier

Le Dr Vannina Micheli-Rechtman, psychiatre, nous éclaire : « La maladie de Pica est un trouble du comportement très rare caractérisé par l’ingestion répétée de substances non comestibles et non nutritives pendant plusieurs mois ». On observe l’ingestion de diverses substances, comme la terre, la poussière, la craie, les cailloux ou encore les cheveux. Ce trouble peut toucher aussi bien les enfants que les adultes.

Quelles causes et quels risques ?

Les causes du syndrome de pica ne sont pas encore bien comprises. Cependant, on note la présence de certains facteurs, comme les troubles du comportement, de la personnalité ou psychotiques. Parfois, l’ingestion de substances non comestibles peut être un moyen de faire face aux troubles émotionnels et au stress.

Le Dr Micheli-Rechtman nous met en garde : « La consommation de substances non comestibles peut provoquer des obstructions dans le système digestif, entraînant des problèmes intestinaux graves comme des occlusions intestinales. Certaines substances peuvent être toxiques et causer des empoisonnements ». Par ailleurs, manger des substances non nutritives peut aussi entraîner des carences nutritionnelles et de la dénutrition.

La prise en charge du syndrome de pica nécessite une approche adaptée à la gravité du trouble et à sa cause sous-jacente. Le traitement peut inclure une combinaison de thérapies comportementales, un suivi psychiatrique, des anxiolytiques et des traitements des éventuels troubles du comportement associés.