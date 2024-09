Dépistage IST : Les 4 infections que vous pouvez détecter

Depuis le début de septembre, on a la possibilité de se faire dépister pour quatre maladies sexuellement transmissibles sans prescription médicale. Cela ne vous incite-t-il pas à prendre plus de précautions ?

Depuis le 1er septembre, une avancée majeure dans le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) a été mise en place. Le dispositif «Mon Test IST» a été lancé, rendant possible le dépistage de quatre IST sans nécessité d’une ordonnance.

Le coût de ce dépistage est pris en charge à 100% pour les moins de 26 ans et à 60% pour le reste de la population par l’assurance maladie, facilitant ainsi l’accès à ce dispositif préventif important.

Les quatre IST concernées par ce dépistage sont :

L’avis de la rédaction

Cette avancée est une excellente initiative pour améliorer la prévention et le traitement des IST. En rendant le dépistage plus accessible et moins stigmatisant, nous pourrions observer une réduction significative des cas d’IST. Il est essentiel de continuer à éduquer la population sur l’importance des pratiques sexuelles sûres et du dépistage régulier.