Des dizaines de substances dangereuses détectées dans des extensions capillaires très répandues

Une récente étude a révélé la présence de 48 substances chimiques potentiellement dangereuses dans des extensions capillaires largement commercialisées, soulevant des inquiétudes sur les risques sanitaires pour les consommatrices et l’absence de régulation stricte dans ce secteur.

Tl;dr Produits capillaires testés contiennent des substances potentiellement toxiques.

Risque accru pour les femmes noires, principales utilisatrices.

Manque criant de réglementation et de transparence du secteur.

Des substances préoccupantes dans les extensions capillaires

Dans le sillage d’une récente étude menée aux États-Unis, la question de la sécurité des extensions capillaires prend une tout autre ampleur. Les chercheurs du Silent Spring Institute et du Southwest Research Institute ont passé au crible 43 produits populaires, mettant en lumière la présence quasi systématique de substances jugées préoccupantes. Seuls deux articles échappent à ce constat alarmant, révélant ainsi l’ampleur sous-estimée de cette problématique de santé publique.

Une exposition inégalitaire et des risques accentués

Particulièrement pointée du doigt : la vulnérabilité des femmes noires. Selon une étude citée par l’équipe scientifique, près de 70 % d’entre elles recourent régulièrement aux extensions capillaires, contre environ 10 % dans d’autres groupes ethniques. Une réalité culturelle et pratique qui soulève, selon Elissia Franklin – chimiste analytique et autrice principale –, un dilemme : « C’est un secteur qui néglige depuis trop longtemps la santé des femmes noires, qui ne devraient pas avoir à choisir entre expression culturelle et bien-être physique. »

L’opacité des ingrédients et la réglementation insuffisante

Les fabricants vantent souvent des qualités comme « résistant au feu » ou « antimicrobien », sans pour autant détailler les substances utilisées. Dans le détail, les scientifiques ont repéré :

48 produits chimiques figurant sur d’importantes listes de dangerosité ;

17 substances liées au cancer du sein dans 36 échantillons ;

4 retardateurs de flamme potentiellement nocifs présents même dans des produits bio-sourcés ;

des composés organotins toxiques détectés dans près de 10 % des cas.

Certains taux mesurés dépassent ceux recommandés par les autorités sanitaires – comme pour le dibutyltin.

Nécessité d’un contrôle accru… mais des inconnues subsistent

Malgré la gravité apparente, l’étude précise qu’aucun effet direct sur la santé humaine n’a été évalué ici. Les auteurs appellent à plus d’investigations sur l’exposition réelle liée au port prolongé, souvent chauffé ou manipulé à proximité immédiate de la peau et des voies respiratoires. « Ces résultats montrent qu’une surveillance renforcée s’impose d’urgence afin de pousser les fabricants vers plus de transparence et de sécurité pour leurs clients », insiste Franklin.

Pour l’heure, faute d’obligations réglementaires claires, le consommateur reste souvent dans le flou concernant la nature exacte des composants présents dans ces accessoires capillaires devenus courants.