Des implants neurologiques promettent de vaincre l’apnée du sommeil

Des implants neurologiques pourraient être la solution miracle pour l'apnée du sommeil, promettant ainsi une nuit de sommeil paisible et réparatrice.

Tl;dr Près d’un milliard de personnes souffrent d’apnée du sommeil à travers le monde.

Des stimulateurs contrôlés par application pourraient aider les patients à respirer sans interruption pendant le sommeil.

La FDA a récemment approuvé le premier médicament pour traiter l’apnée du sommeil obstructive.

Un fléau mondial : l’apnée du sommeil

Près d’un milliard de personnes dans le monde sont aux prises avec l’apnée du sommeil, un trouble courant où la respiration se bloque et redémarre fréquemment pendant le sommeil. En Inde, pas moins de 104 millions d’individus sont touchés.

Des machines CPAP comme solution conventionnelle

Jusqu’à présent, la condition est généralement traitée avec des machines appelées CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Ces appareils, bien qu’efficaces, ne sont pas les plus confortables. Ils fonctionnent en soufflant de l’air sous pression à travers le nez et la gorge pendant le sommeil.

Des innovations prometteuses

Aujourd’hui, l’espoir vient de récentes avancées médicales. En décembre dernier, des médecins de l’University College London Hospitals NHS foundation trust ont équipé deux patients d’un stimulateur contrôlé par application. Ce dispositif, nommé Genio, émet des impulsions électriques sur les nerfs de la langue, permettant aux patients de respirer sans interruption pendant leur sommeil.

Des implants pouvant sauver des vies

Ces implants, comme Genio, sont spécifiquement conçus pour traiter l’apnée du sommeil obstructive (OSA), une forme plus courante du trouble. L’OSA survient lorsque les muscles de la gorge se relâchent et bloquent le flux d’air vers les poumons. Les conséquences peuvent être graves, augmentant le risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète et même de cancer, sans parler des accidents de voiture, les patients s’endormant souvent au volant.

Un nouvel espoir : le premier médicament contre l’apnée du sommeil

Dans une autre avancée significative, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a récemment approuvé le premier médicament pour traiter l’apnée du sommeil obstructive. Il s’agit de Zepbound (tirzepatide), un médicament de perte de poids qui, en aidant les gens à perdre la graisse autour des voies respiratoires, réduit le nombre de fois que leur respiration est obstruée pendant le sommeil.

Conclusion

Ces avancées scientifiques et médicales offrent une lueur d’espoir aux millions de personnes qui souffrent d’apnée du sommeil. Alors que la recherche continue, l’avenir semble plus lumineux pour ceux qui luttent contre cette condition difficile.