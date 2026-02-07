Des mèches de cheveux mormons révèlent l’empreinte durable de l’interdiction américaine du plomb dans l’essence

Des mèches de cheveux collectées par des membres de l’Église mormone aux États-Unis offrent aujourd’hui un précieux témoignage sur la pollution au plomb causée par l’essence au plomb, illustrant les conséquences durables de cette pratique interdite depuis plusieurs décennies.

Tl;dr Les cheveux familiaux révèlent la baisse du plomb depuis 1970.

Les politiques de l’ EPA ont réduit l’exposition humaine.

ont réduit l’exposition humaine. Étude basée sur des échantillons historiques de l’Utah.

Des cheveux pour témoigner d’un siècle de lutte contre le plomb

Dans une démarche pour le moins singulière, des chercheurs de l’Université de l’Utah ont mis au jour l’impact concret des politiques américaines contre la pollution au plomb grâce à… des mèches de cheveux soigneusement conservées par plusieurs familles locales. Cette investigation, publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, éclaire d’un jour inédit la réussite progressive des mesures prises par l’Environmental Protection Agency (EPA) depuis sa création en 1970.

L’héritage mormon et la mémoire familiale au service de la science

La clé de cette étude réside dans une tradition bien ancrée chez nombre d’habitants de l’Utah, et notamment chez les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Selon les chercheurs, « La pratique du journal ou du “livre du souvenir” s’inscrit dans une longue histoire communautaire ». Il n’est donc pas rare que ces familles conservent mèches de cheveux et dents d’enfants comme précieux souvenirs. Ce patrimoine inattendu a permis de réunir 48 échantillons, certains datant même de 1916.

L’analyse scientifique : quand la masse spectrométrie raconte une histoire

Une fois ces reliques familiales confiées aux chercheurs, la spectrométrie de masse a permis de retracer avec précision les niveaux historiques d’exposition au plomb dans la région du Wasatch Front, particulièrement touchée autrefois par l’industrie métallurgique et l’utilisation généralisée de carburants plombés. Avant les réglementations fédérales, chaque gallon d’essence contenait environ deux grammes de plomb : un cocktail toxique qui se retrouvait inévitablement dans les organismes, enfants compris.

Pour bien saisir l’évolution constatée, il suffit d’observer ces repères :

Autour de 1970 : près de 50 parties par million (ppm) relevées dans les cheveux.

Années 1990 : chute à environ 10 ppm.

Après 2020 : moins d’1 ppm en moyenne.

L’efficacité des politiques publiques reconnue… mais vigilance recommandée

Ce recul spectaculaire n’a cependant rien d’accidentel. La baisse mesurée coïncide étroitement avec le durcissement réglementaire impulsé par l’EPA. Même si certains industriels ont pu juger ces contraintes pesantes — « parfois elles semblent lourdes et frustrantes », admet le géologue Thure Cerling, principal auteur — leur efficacité ne fait guère débat. À ses yeux, il serait risqué d’oublier trop vite que ces règles ont protégé durablement la santé publique. Un rappel opportun, alors que nos sociétés tendent à négliger parfois les leçons du passé.